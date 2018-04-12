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Пока в трёх цветах: как выглядит новая модель Geely

12 апреля 2018 12:12
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Новости Беларуси. Белорусско-китайский производитель выпустил новую модель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Geely Emgrand X7 стал вторым в линейке народных авто.

Пока в трёх цветах: как выглядит новая модель Geely-1

Новый кроссовер показали 12 апреля журналистам. Пока покупателям предлагают две комплектации в трёх цветах. Однако, планируется, что их станет больше. В арсенале Geely – гибкая система кредитования с беспрецедентно низкими процентами. С ее помощью продается значительное количество машин.

Пока в трёх цветах: как выглядит новая модель Geely-4

Ольга Тростянко, начальник отдела продаж «Geely Центр Минск»:
Мы имеем значительный прирост спроса к автомобилям. К модели Atlas. К новой модели Emgrand X7. В марте у нас было продано порядка 50 авто. 70%  это были физические лица. Это хороший показатель.

Пока в трёх цветах: как выглядит новая модель Geely-7

Активные продажи новой модели начнутся летом. Впрочем, уже осенью производитель выпустит очередную новинку. Она станет третьей моделью в линейке белорусско-китайских авто.

Пока в трёх цветах: как выглядит новая модель Geely-10

# общество # Автомобилестроение в Беларуси # Фотофакт # Ольга Тростянко

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