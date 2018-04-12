Что такое споттинг и зачем астроном из Витебска 3 года наблюдал за МКС?

Новости Беларуси. В День космонавтики наш репортаж о тех, кто вглядывается в небо. Герой следующего материала – астроном-любитель из Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне, его фотографии как МКС проходит по диску Луны облетели социальные сети и собрали огромное число просмотров.

Увидеть солнце, конечно, можно. Лишь дважды: левым и правым глазом. Потому, чтобы сделать снимок самой большой звезды, нужна специальная техника. С Луной несколько проще. Рядом с ней Владислав ни единожды фотографировал самолеты.

Владислав Воронецкий, фотограф:

Увлечение споттингом пришло из самого детства, когда я смотрел на небо, видел пролетающие самолеты. Когда появилась возможность купить хорошую технику, которая позволяет достать до самого борта, который летит на высоте 10-11 тысяч метров, конечно, стало интересней. Скажем так, осуществил свою мечту.

А за небом последовал и космос. Владиславу удалось даже запечатлеть Сатурн, до которого от земли полтора миллиарда километров. А после началась фотоохота за Международной космической станцией на диске Луны. И длилась она целых три года.

Владислав Воронецкий:

Транзит МКС, он проходил, наверное, в 25 километрах от города. Высота станции в момент пролета составляла 402 километра. Даже невооруженным глазом, если бы мы смотрели просто на Луну, мы, конечно, ничего бы не увидели.



Анастасия Бут, СТВ:

Уникальный снимок на днях увидели не только в Беларуси, но и в космосе. Наш соотечественник Олег Артемьев на своей страничке в соцсетях написал: «На фотографии не просто красивая луна! Здесь, мы находимся внутри МКС – в той маленькой точке, обведенной красным контуром». И передал огромное космическое спасибо фотографу.

Больше двух недель Олег Артемьев находится в космосе. Собственно, космонавт и стал своеобразным толчком для осуществления мечты Влада. Земляк земляка – уж точно видит издалека.

Илларион Галузо, доцент кафедры инженерной физики ВГУ им.П.М.Машерова:

Космонавт был и у нас в Новке, в сельской школке, неприметной. У нас в университете выступал, как раз рассказывал. И дети всегда спрашивали: «Как стать космонавтом?». Он инструкцию дал подробную.