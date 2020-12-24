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Сотрудники телеканала СТВ навестили воспитанников детского дома № 3. Кто же был Дедом Морозом?

24 декабря 2020 14:00
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Новости Беларуси. Новогоднюю эстафету подхватил и наш телеканал. 24 декабря воспитанников 3-го столичного детского дома с праздничной программой и подарками навестили сотрудники «Столичного телевидения». Соблюдая эпидрежим, новогоднее шоу прошло в формате open air.  

Сотрудники телеканала СТВ навестили воспитанников детского дома № 3. Кто же был Дедом Морозом?-1

К слову, детдом работает с 1942 года. Сегодня здесь 61 ребенок – это те дети, которые остались без попечения родителей и у кого есть особенности психофизического развития.

Сотрудники телеканала СТВ навестили воспитанников детского дома № 3. Кто же был Дедом Морозом?-4

Девиз работников этого детдома: «Мы не делаем ничего особенного. Мы просто хотим дать детям самое главное – семью». 

Сотрудники телеканала СТВ навестили воспитанников детского дома № 3. Кто же был Дедом Морозом?-7

От нашей телесемьи – подарки, а взамен – заряд позитива от искренних малышей.

Сотрудники телеканала СТВ навестили воспитанников детского дома № 3. Кто же был Дедом Морозом?-10

Увидеть полную версию интерактивного голубого огонька и раскрыть главную интригу – кто же тот самый Дед Мороз? – зрители смогут в итоговой программе «Неделя».

Смотрите на телеканале СТВ в воскресенье, 27 декабря, в 19.30.  

# Новый год # общество # Евгений Поболовец # Татьяна Савчик # Фотофакт

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