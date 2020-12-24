Сотрудники телеканала СТВ навестили воспитанников детского дома № 3. Кто же был Дедом Морозом?

Новости Беларуси. Новогоднюю эстафету подхватил и наш телеканал. 24 декабря воспитанников 3-го столичного детского дома с праздничной программой и подарками навестили сотрудники «Столичного телевидения». Соблюдая эпидрежим, новогоднее шоу прошло в формате open air.

К слову, детдом работает с 1942 года. Сегодня здесь 61 ребенок – это те дети, которые остались без попечения родителей и у кого есть особенности психофизического развития.

Девиз работников этого детдома: «Мы не делаем ничего особенного. Мы просто хотим дать детям самое главное – семью».

От нашей телесемьи – подарки, а взамен – заряд позитива от искренних малышей.