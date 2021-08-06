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Очищено от пыли и грязи – выпускаем на поля. Как и зачем МЧС дежурит во время уборочной?

06 августа 2021 15:14
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Новости Беларуси. Минская область – лидер по намолоту. Уже есть более миллиона тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С полей убрано почти 60 % зерновых и зернобобовых культур.

Очищено от пыли и грязи – выпускаем на поля. Как и зачем МЧС дежурит во время уборочной?-1

Темпы сдерживает погода, но точечно техника все равно выходит на участки, не упускают ни одной погожей минутки. А чтобы уборочная проходила в штатном режиме, на полях традиционно дежурят сотрудники МЧС.

Очищено от пыли и грязи – выпускаем на поля. Как и зачем МЧС дежурит во время уборочной?-4

Комбайны обязательно проверяют перед выездом. Кроме того, специалисты мониторят технику и в течение дня. В обеспечении пожарной безопасности задействованы все сотрудники РОЧС.

Очищено от пыли и грязи – выпускаем на поля. Как и зачем МЧС дежурит во время уборочной?-7

Владимир Желенговский, начальник Дзержинского РОЧС:
Утром подъезжаем на машинно-тракторные парки предприятий, которые задействованы в уборочной кампании. Перед выездом проверяем наличие всех средств, которые необходимы: огнетушители, кошма. Чтобы люди умели пользоваться ими. После того как убеждаемся, что транспортное средство готово, очищено от пыли, от грязи, которая может воспламениться, выпускаем их на поля.

Очищено от пыли и грязи – выпускаем на поля. Как и зачем МЧС дежурит во время уборочной?-10

Юрий Климаш, директор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Площадь уборки у нас очень большая, к уборке было 4 500 гектаров зерновых, колосовых. Убираем пшеницу, ячмень, тритикале. Сегодня урожайность в районе – 60 центнеров.

Очищено от пыли и грязи – выпускаем на поля. Как и зачем МЧС дежурит во время уборочной?-13

За время нынешней уборочной в области произошло четыре возгорания техники. Пожары были оперативны локализованы. Никто не пострадал.

# Уборочная кампания # общество # Владимир Желенговский # Юрий Климаш # Фотофакт

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