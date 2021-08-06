Очищено от пыли и грязи – выпускаем на поля. Как и зачем МЧС дежурит во время уборочной?

Новости Беларуси. Минская область – лидер по намолоту. Уже есть более миллиона тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С полей убрано почти 60 % зерновых и зернобобовых культур.

Темпы сдерживает погода, но точечно техника все равно выходит на участки, не упускают ни одной погожей минутки. А чтобы уборочная проходила в штатном режиме, на полях традиционно дежурят сотрудники МЧС.

Комбайны обязательно проверяют перед выездом. Кроме того, специалисты мониторят технику и в течение дня. В обеспечении пожарной безопасности задействованы все сотрудники РОЧС.

Владимир Желенговский, начальник Дзержинского РОЧС:

Утром подъезжаем на машинно-тракторные парки предприятий, которые задействованы в уборочной кампании. Перед выездом проверяем наличие всех средств, которые необходимы: огнетушители, кошма. Чтобы люди умели пользоваться ими. После того как убеждаемся, что транспортное средство готово, очищено от пыли, от грязи, которая может воспламениться, выпускаем их на поля.

Юрий Климаш, директор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Площадь уборки у нас очень большая, к уборке было 4 500 гектаров зерновых, колосовых. Убираем пшеницу, ячмень, тритикале. Сегодня урожайность в районе – 60 центнеров.