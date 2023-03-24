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В Минской области проходит акция «Безопасные каникулы». О чём нужно знать родителям?

24 марта 2023 13:39
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Новости Беларуси. В Минской области проходит акция «Безопасные каникулы». Она продлится до 2 апреля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Cотрудники ГАИ напоминают ребятам, как стоит себя вести вблизи проезжей части, на дворовых территориях, пешеходных переходах и в общественном транспорте, а также о необходимости использования световозвращающих элементов. Госавтоинспекция напоминает, что безопасность детей в первую очередь зависит от взрослых. И родители должны стать примером.

В Минской области проходит акция «Безопасные каникулы». О чём нужно знать родителям?-1

Анна Карпач, старший инспектор по агитации и пропаганде МО ГАИ Несвижского РОВД:
Мы посещаем трудовые коллективы. Настоятельно просим родителей, чтобы они перевозили детей в удерживающем устройстве, обязательно пристегнутыми ремнем безопасности. Также просим, чтобы они детям рассказывали о важности соблюдения правил дорожного движения.

В Минской области проходит акция «Безопасные каникулы». О чём нужно знать родителям?-4

В Минской области с начала года зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два ребенка погибли, 11 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

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# Правила дорожного движения # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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