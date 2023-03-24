В Минской области проходит акция «Безопасные каникулы». О чём нужно знать родителям?

Новости Беларуси. В Минской области проходит акция «Безопасные каникулы». Она продлится до 2 апреля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Cотрудники ГАИ напоминают ребятам, как стоит себя вести вблизи проезжей части, на дворовых территориях, пешеходных переходах и в общественном транспорте, а также о необходимости использования световозвращающих элементов. Госавтоинспекция напоминает, что безопасность детей в первую очередь зависит от взрослых. И родители должны стать примером.