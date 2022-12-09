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В Минской области продолжается сверка военнообязанных

09 декабря 2022 16:04
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается сверка учетных данных военнообязанных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области продолжается сверка военнообязанных-1

На первом этапе она проходила на предприятиях и организациях по месту работы. Сейчас в военных комиссариатах завершающий этап. Он продлится до 30 декабря. Такая работа проводится ежегодно и планово. Жители Минской области проявляют сознательность и уже более 85 % граждан, состоящих на воинском учете, прошли процедуру сверки данных.

В Минской области продолжается сверка военнообязанных-4

Александр Чаура, военный комиссар Дзержинского и Узденского районов Минской области:
На базе Дзержинского дома культуры создан пункт предварительного сбора военнообязанных. По прибытии военнообязанных на данный пункт сотрудники военного комиссариата совместно с представителями воинских частей проводят изучение офицеров, прапорщиков, солдат, сержантов запаса, где уточняют учетные данные военнообязанных.

В Минской области продолжается сверка военнообязанных-7

Сверка данных военнообязанного длится от 10 до 20 минут. С собой необходимо иметь паспорт, военный билет и другие необходимые документы, указанные в повестке. Военнообязанные, проживающие за пределами района, пройти процедуру могут в любом ближайшем военкомате.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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