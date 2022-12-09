«Старт в более углублённое изучение нашей истории». Итоги масштабного проекта «Вспомнить всё. Помнить каждого»

Новости Беларуси. В Минске подвели итоги масштабного проекта «Вспомнить все. Помнить каждого», приуроченного к Году исторической памяти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, это совместный проект Мингорисполкома и прокуратуры. Мероприятие прошло в Национальной библиотеке Беларуси. В нем приняли участие около 500 человек. Одной из форм проекта стал конкурс видеороликов, посвященный памяти жертв геноцида белорусского народа. Лучшие работы были отмечены памятными подарками и благодарностями.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома: Подводя итог проекта, тем самым мы в какой-то степени подводим итоги Года исторической памяти. Мы прекрасно понимаем, что год не заканчивается, он продолжается. И говорить об исторической правде мы еще будем очень долго, но хотелось бы, чтобы это был такой старт. 2022 год – это просто старт в более углубленное изучение нашей истории нашей молодежью.

Сергей Куратник, заместитель прокурора города Минска:

На сегодня установлено более 1 100 новых, ранее неизвестных сожженных деревень. На следующий год запланировано более 20 мест, где будут производиться раскопки массовых захоронений. Устанавливаются свидетели, более 15 тысяч человек допрошено в рамках уголовного дела.

Всего в 2022 году были проведены сотни диалоговых площадок, встреч со свидетелями трагических событий, масштабных шествий, автопробегов и возложений цветов.