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В Минской области приводят в порядок дороги, уже отремонтировано больше 1000 км

04 сентября 2023 12:59
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Новости Беларуси. В городах Минской области продолжают приводить в порядок дороги. Уже отремонтировано более 1000 километров дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области приводят в порядок дороги, уже отремонтировано больше 1000 км-1

Так, в Березино укладывают новое покрытие транспортных артерий. В ближайших планах обновление асфальта на улице Октябрьской недалеко от горисполкома и городского сквера. Всего улично-дорожной сети в городе насчитывает более 15 тыс. квадратных метров. Большая часть работ по перекладке асфальта уже выполнена.

В Минской области приводят в порядок дороги, уже отремонтировано больше 1000 км-4

Вероника Фомина, начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Березинского райисполкома:
На текущий капитальный ремонт улично-дорожной сети на этот год Березинскому району выделено 1,2 миллиона рублей. На сегодня выполнен текущий ремонт таких улиц города Березино, как Юбилейная, Соколовского, переулок Фридриха Энгельса, улица Мультана и улица Коммунистическая.

Сейчас улицы приобретают новый вид и в агрогородке Микуличи. Вскоре здесь пройдут районные «Дожинки». Кроме нового асфальта укладывают тротуарную плитку.

# Дороги # общество # Вероника Фомина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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