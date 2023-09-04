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Хренин сообщил, что причиной нарушения границы польским вертолётом стала низкая подготовка лётчиков

04 сентября 2023 12:35
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Причиной инцидента на белорусской границе 1 сентября стала низкая подготовка польских пилотов. Об этом заявил глава оборонного ведомства РБ, генерал-майор Виктор Хренин, комментируя нарушение вертолетом ВС Польши границы Беларуси, информирует оборонное ведомство нашей страны.

По словам главы белорусского Минобороны, в Республике Беларусь сохраняется взаимодействие в рамках обеспечения безопасности полетов. Белорусская сторона видела польский боевой вертолет и знала цель его полета, его путь полностью отслеживали. Низкая подготовка летчика не позволила осуществить полет без нарушений: он не смог пройти по ленточке и пересек белорусскую границу.

Хренин обратил внимание, что белорусская сторона не расценивает этот инцидент как провокацию. В Беларуси не пугают граждан и не стягивают к границе войска, как это делают соседи. «Мы просто говорим: готовьте летчиков так, чтобы они стали профессионалами», – дополнил глава Минобороны Беларуси.

Как сообщалось, днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства польским боевым вертолетом. Инцидент случился в Берестовицком районе Гродненской области. Вертолет залетел на белорусскую территорию на глубину до 1200 метров, а после вернулся на территорию Польши.

# Государственная политика # общество # Виктор Хренин

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