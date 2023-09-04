В Минске проходит благотворительная акция «Поделюсь урожаем»

Новости Беларуси. Сезонная витаминная помощь – акция «Поделюсь урожаем» проходит в столичных центрах социального обслуживания населения. Ее участники – сельхозорганизации, но передать продукцию с огорода может любой желающий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для этого нужно обратиться в территориальный центр вашего района. Собранные овощи и фрукты передают семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также инвалидам и одиноко проживающим пожилым людям.

Татьяна Гордеева:

Для меня это очень хорошо, я люблю кабачки, люблю из них готовить блюда. Я очень вам благодарна. У меня тем более нет дачи, для меня это очень большая помощь. Я очень рада.

Илья Ситников, учащийся Минского государственного политехнического колледжа:

В акциях мы участвуем таких не первый раз уже. Очень довольны этим, считаем, что это правильно, сами вызвались участвовать в этой акции.

Виктория Давидовская, заместитель директора Территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района:

Порядка тысячи – это те люди, которые нуждаются в данной помощи. Поэтому организации района, а также жители нашего Первомайского района ту сельхозпродукцию, которая оказалась в избытке, они могли принести в наш территориальный центр, чтобы мы потом смогли с помощью волонтеров Белорусского республиканского союза молодежи передать нуждающимся гражданам.