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Первый в Минской области передвижной маммограф начал курсировать в Пуховичском районе

13 декабря 2024 14:04
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Еще один шаг к качественной медицине на селе. Первый в Минской области передвижной маммограф начал курсировать в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первый в Минской области передвижной маммограф начал курсировать в Пуховичском районе-2

Мобильный комплекс улучшит доступность исследований. Это станет очередным шагом в профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний у женщин. Передвижной маммограф будет работать не только при поликлиниках, но также будет выезжать на предприятия и обслуживать сельское население. 

Новинка отечественного производства. Медкомплекс может функционировать при любых погодных условиях. 

Первый в Минской области передвижной маммограф начал курсировать в Пуховичском районе-4

Светлана Ситник, заведующая рентгеновским кабинетом Марьиногорской центральной районной больницы:
Это заранее планируется, какое количество женщин, заранее записывается, и мы уже приезжаем на то количество женщин, которое записано. Это плановая диспансеризация. Очень востребовано, на каждый день у нас простоев не бывает.

Первый в Минской области передвижной маммограф начал курсировать в Пуховичском районе-6

Также Марьиногорская центральная районная больница оснащена кабинетом компьютерной томографии. Его открыли в прошлом году. Всего в Минской области функционирует свыше 20 таких кабинетов.

# Медицина

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