Еще один шаг к качественной медицине на селе. Первый в Минской области передвижной маммограф начал курсировать в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мобильный комплекс улучшит доступность исследований. Это станет очередным шагом в профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний у женщин. Передвижной маммограф будет работать не только при поликлиниках, но также будет выезжать на предприятия и обслуживать сельское население. Новинка отечественного производства. Медкомплекс может функционировать при любых погодных условиях.

Светлана Ситник, заведующая рентгеновским кабинетом Марьиногорской центральной районной больницы:

Это заранее планируется, какое количество женщин, заранее записывается, и мы уже приезжаем на то количество женщин, которое записано. Это плановая диспансеризация. Очень востребовано, на каждый день у нас простоев не бывает.