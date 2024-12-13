Еще один шаг к качественной медицине на селе. Первый в Минской области передвижной маммограф начал курсировать в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Еще один шаг к качественной медицине на селе. Первый в Минской области передвижной маммограф начал курсировать в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мобильный комплекс улучшит доступность исследований. Это станет очередным шагом в профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний у женщин. Передвижной маммограф будет работать не только при поликлиниках, но также будет выезжать на предприятия и обслуживать сельское население.
Новинка отечественного производства. Медкомплекс может функционировать при любых погодных условиях.
Светлана Ситник, заведующая рентгеновским кабинетом Марьиногорской центральной районной больницы:
Это заранее планируется, какое количество женщин, заранее записывается, и мы уже приезжаем на то количество женщин, которое записано. Это плановая диспансеризация. Очень востребовано, на каждый день у нас простоев не бывает.
Также Марьиногорская центральная районная больница оснащена кабинетом компьютерной томографии. Его открыли в прошлом году. Всего в Минской области функционирует свыше 20 таких кабинетов.