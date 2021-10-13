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Четыре полосы и велодорожки. Как теперь выглядит улица Ватутина в Борисове?

13 октября 2021 14:18
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Новости Беларуси. В Борисове открыли участок дороги по улице Ватутина. Проезжая часть стала частью масштабного проекта по реализации инженерно-транспортной инфраструктуры микрорайона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Четыре полосы и велодорожки. Как теперь выглядит улица Ватутина в Борисове?-1

На дороге провели масштабную реконструкцию. Обустроили четыре полосы движения – по две в каждом направлении. В качестве материала выбрали цементобетон. Он долговечнее обычного асфальтного покрытия. Также выполнили разделительную полосу с ограждением. Позаботились и о пешеходах. Сделали комфортные тротуары и велодорожки. Также вдоль трассы установлены опоры освещения.  

Четыре полосы и велодорожки. Как теперь выглядит улица Ватутина в Борисове?-4

Тамила Черепко, начальник отдела УКС Борисовского района:
Для безопасного движения транспорта установлены дорожные знаки, светофорное регулирование. Также по обеим сторонам улицы обустроены остановочные павильоны. Такие работы были выполнены. То, что уже не видно вооруженным глазом, но тоже занимает большой объем работы – это инженерные сети. То есть вынос сетей телефонизации, ливневой канализации, тепловых сетей.  

Четыре полосы и велодорожки. Как теперь выглядит улица Ватутина в Борисове?-7

Это не единственное дорожное обновление в Борисове. Сейчас специалисты продолжают ремонтные работы на улице Гагарина.  

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Тамила Черепко # Фотофакт

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