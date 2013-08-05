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В Минской области открыли «гостиницу выходного дня» для семей с детьми-инвалидами

05 августа 2013 15:03
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Новости Беларуси. Новую услугу предлагает Мядельский территориальный центр социального обслуживания населения. На базе местной поликлиники открыли «гостиницу выходного дня».

Рассчитана услуга на семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Родители могут оставить своих детей на один день специалистам, а сами заняться собственными делами. Тем временем из детьми будут заниматься психологи и социальные работники.

Работают здесь и различные творческие кружки – бисероплетения, рисования, лепки. Пока погода позволяет, запланированы прогулки и путешествия. Совместно со взрослыми дети будут следить за цветами, помогать в озеленении города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Марина Чернявская, заведующая отделением ГУ «Мядельский территориальный центр социального обслуживания населения»:
Также используя наш красивый Нарочанский край, мы с ребятами в этот день также ходим на озеро, отдыхаем, устраиваем такие экскурсионные прогулки. Ну, и для расширения кругозора рассказываем о нашем замечательном крае, о наших достопримечательностях, о происхождении наших озёр. И,я  думаю, что пребывание в нашем отделении для них полезно, интересно и занимательно. Пока это два раз в месяц половина дня, в дальнейшем – будем исходить из того, насколько востребована эта услуга – мы будем, возможно, думать, чтобы продлить время нахождения.

# Социальная помощь

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