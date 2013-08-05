Сегодня в Лондоне журналистов накормят искусственным мясом

Новости Великобритании. Блюдо стоимостью 380 миллионов долларов уже назвали чудом генной инженерии: гамбургер приготовлен из искусственного мяса. Блюдо состоит из трех тысяч кусочков синтетической говядины. Инновационный продукт попробуют два журналиста-добровольца. А приготовлен, как, впрочем, и съеден, первый в мире синтезированный гамбургер будет на пресс-конференции в Лондоне.

«Проглотят и не заметят, – уверены создатели блюда. – Гамбургер стерилен». Искусственное мясо вырастили в лаборатории Университета города Маастрихт в Нидерландах. Для «приготовления» искусственного гамбургера не нужны ни фермы, ни корма, ни вода для выращивания животных.

По мнению учёных, с появлением нового сорта мяса – если это можно так назвать – теперь появится возможность выпускать продовольствие на специальных заводах, и что немаловажно в любых количествах.



Марк Пост, руководитель научной группы, профессор Маастрихтского университета:

Мы сделали это потому, что промышленное животноводство наносит ущерб окружающей среде, животным и не может удовлетворить мировой спрос.

Если верить прогнозам BBC, то уже в течение 10 лет в магазинах появится говядина, баранина, свинина и курятина, выращенные из стволовых клеток. Каждый человек съедает за жизнь около 1000 кур, 40 индюшек, 40 свиней, почти 5 коров и полтонны рыбы! Но количество людей продолжает расти, и даже представить сложно, сколько животных мы все вместе поглощаем хотя бы в один час жизни планеты.

Для того чтобы удовлетворить потребности людей в мясе, не хватает пастбищ и полей. Поэтому в последние несколько десятилетий животноводство перешло на так называемое интенсивное выращивание, где на маленькой территории и с использованием стимуляторов роста, антибиотиков и прочего, выращивается большое поголовье скота. С большими фермами экологи связывают и парниковый эффект, и разные другие катаклизмы. Плюс скотобойни – жестокость в обращении с животными. Правда, вегетарианцы утверждают, что, воздерживаясь от убийства животных, можно сохранить природу. Между тем британские ученые пришли к выводу, что массовое переключение человечества с мяса на овощи, зерно и фрукты, ведет к уничтожению лесов и распахиванию новых посевных площадей. О плюсах и минусах вегетарианства смотрите видео.