Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 5 августа приняли присягу

Новости Беларуси. Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля приняли 5 августа присягу на площади государственного флага в Минске. В 2013 году самая молодая правоохранительная структура Беларуси – финансовая милиция – отмечает 21 годовщину образования.

Вместе с новым пополнением Департамента, которое принимало присягу, чествовали и опытных сотрудников. Пятеро удостоились грамот и благодарностей, а двое получили новые звания.

За прошедшие полгода в бюджет государства по результатам деятельности финансовой милиции поступило более 160 миллиардов рублей, выявлено 169 тяжких преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Прокопович, начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Символично, что работники произносят текст присяги, находясь на площади, олицетворяющей независимость нашей Республики Беларусь, на площади Государственного флага. И, как сказал глава государства на недавнем совещании, именно от обеспечения экономической безопасности и от результатов борьбы с коррупцией будет зависеть дальнейшее процветание нашей Республики Беларусь. А именно работникам органов финансовых расследований и придется решать эти задачи. Мы с уверенностью можем сказать, что молодое, сильное, интеллектуальное пополнение нашего ведомства справится с этими задачами.