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Для спасения от жары хозяин кафе в Чехии установил столики в реке, а в Праге открыли ледяной бар

05 августа 2013 06:54
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Новости Чехии. От жары вот уже около месяца изнывает Западная и Центральная Европа. В некоторых странах воздух прогревается до 40 градусов и выше.

В поисках прохлады люди используют разные методы. Так, хозяин кафе в чешском городке Железный Брод установил столики прямо в реке. А в столице страны, Праге, открылся ледяной бар. Изо льда там сделано все: от столов до стаканов.

Однако самыми посещаемыми местами в Чехии стали пещеры. Жители страны и иностранные туристы с удовольствием отправляются в подземелья, где всего 8 градусов тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Природные явления

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