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В Минской области организовано свыше 890 избирательных участков

20 января 2025 13:59
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Беларусь готова к одному из главных политических событий страны. 21 января начнется досрочное голосование по выборам Президента. В Минской области организовано свыше 894 избирательных участков. Их сделали максимально доступными и удобными для всех категорий граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области организовано свыше 890 избирательных участков-2

В Пуховичском районе создано почти 40 избирательных участков. В списке для голосования более 50 тысяч граждан. На участках особое внимание уделено безбарьерной среде. Так, в Дубровской школе для маломобильных граждан есть пандусы с поручнями и специальная кабинка для голосования. 

Лица с нарушением зрения смогут получить лупу, увеличительное стекло для самостоятельного заполнения бюллетеня либо специальный трафарет. На участках для голосования будут также информационные материалы, изготовленные шрифтом Брайля. Кроме того, организуют дежурство волонтеров.

В Минской области организовано свыше 890 избирательных участков-4

Алина Хлебовец, волонтер:
Я буду волонтером во время досрочного голосования и в день выборов буду помогать людям с ограниченными возможностями. Взять бюллетень, помочь им добраться, собственно, до места, оставлю их возле кабинки, они проголосуют.

В Минской области организовано свыше 890 избирательных участков-6

Валентина Андреева, заместитель председателя участковой комиссии Дубровского участка № 15:
Выборная кампания пройдет организованно. Задача наша будет решена. И очень хотелось бы, чтобы мы жили, как и эти предыдущие годы, в мирной, процветающей нашей стране.

В Минской области организовано свыше 890 избирательных участков-8

Участки для голосования и в Солигорске готовы встретить первых избирателей. Учтены вопросы безопасности, проведены обучающие занятия с членами избирательных комиссий. Будут работать волонтеры. Всего на территории Солигорского района образовано 62 участка для голосования.

В Минской области организовано свыше 890 избирательных участков-10

Марина Козич, председатель участковой комиссии участка № 1:
Кабинки в этом году мы обновили. Они 100 % новые. Размещена информация на стенде, на участке, плюс у входа в учреждение образования с левой стороны висит информационный стенд. В день голосования, 26 января, будет еще один стенд организован возле турникета.

В Минской области в списки для голосования внесено более 1 миллиона 100 тысяч избирателей, из них свыше 10 тысяч голосуют впервые. Время работы избирательных участков в период досрочного голосования с 21 по 25 января включительно с 12:00 до 19:00 без перерыва. В день выборов, 26 января, проголосовать можно с 8:00 до 20:00.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы

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