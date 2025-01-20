В Минской области организовано свыше 890 избирательных участков

Беларусь готова к одному из главных политических событий страны. 21 января начнется досрочное голосование по выборам Президента. В Минской области организовано свыше 894 избирательных участков. Их сделали максимально доступными и удобными для всех категорий граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичском районе создано почти 40 избирательных участков. В списке для голосования более 50 тысяч граждан. На участках особое внимание уделено безбарьерной среде. Так, в Дубровской школе для маломобильных граждан есть пандусы с поручнями и специальная кабинка для голосования. Лица с нарушением зрения смогут получить лупу, увеличительное стекло для самостоятельного заполнения бюллетеня либо специальный трафарет. На участках для голосования будут также информационные материалы, изготовленные шрифтом Брайля. Кроме того, организуют дежурство волонтеров.

Алина Хлебовец, волонтер:

Я буду волонтером во время досрочного голосования и в день выборов буду помогать людям с ограниченными возможностями. Взять бюллетень, помочь им добраться, собственно, до места, оставлю их возле кабинки, они проголосуют.

Валентина Андреева, заместитель председателя участковой комиссии Дубровского участка № 15:

Выборная кампания пройдет организованно. Задача наша будет решена. И очень хотелось бы, чтобы мы жили, как и эти предыдущие годы, в мирной, процветающей нашей стране.

Участки для голосования и в Солигорске готовы встретить первых избирателей. Учтены вопросы безопасности, проведены обучающие занятия с членами избирательных комиссий. Будут работать волонтеры. Всего на территории Солигорского района образовано 62 участка для голосования.