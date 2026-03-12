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Белстат: 0,8% занятых в экономике Беларуси работают дистанционно

12 марта 2026 08:20
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Белстат: 0,8% занятых в экономике Беларуси работают дистанционно-0

По данным Белстата, к концу прошлого года доля удаленных работников в Беларуси составила 0,8% от общего числа занятых.

50,6% из них – мужчины, 79,7% имеют высшее образование, а средний возраст составляет 35,4 года. Почти половина удаленных работников (49,7%) заняты в сфере информации и коммуникаций, включая IT. Доля курьерской доставки и транспортных перевозок составляет всего 3,1%.

Доля платформенной занятости составляет 0,5%. Наибольшей популярностью пользуются услуги такси (31,6%). Среди «платформеров» преобладают мужчины (63,4%), 46% имеют высшее образование, а средний возраст составляет 37,1 года.

Фото: pixabay

# общество

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