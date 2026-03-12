Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке
Ближневосточный конфликт стал темой обсуждения на заседании Совета безопасности ООН. Однако вместо того, чтобы остановить войну, члены Совбеза косвенно поддержали действия США, отклонив резолюцию России о прекращении боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В предложенном документе содержался призыв ко всем сторонам отказаться от бомбардировок и воздерживаться от эскалации. В нем осуждаются атаки на гражданское население и инфраструктуру, подчеркивается необходимость их защиты по нормам международного гуманитарного права и важность обеспечения безопасности всех государств региона. Однако это предложение поддержали лишь четыре страны, девять воздержались. Против выступили США, обладающие правом вето, и Латвия.
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Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:
Они только что отклонили возможность направить по линии Совета недвусмысленные требования к немедленному прекращению боевых действий и урегулированию любых споров мирными средствами. Это в очередной раз наглядно показывает, что все громкие заявления этих стран о приверженности международному праву, Уставу ООН и миру – не более чем пустой звук. Их позиция определяется сугубо конъюнктурными политическими интересами и блоковой солидарностью, а также боязнью попасть в немилость к старшим товарищам.
В то же время Совет безопасности принял другой документ – резолюцию, осуждающую удары Ирана по государствам Персидского залива. В тексте они квалифицированы как нарушение международного права и угроза региональной стабильности. Документ также требует немедленно прекратить атаки и осуждает любые действия, препятствующие судоходству в стратегически важном Ормузском проливе. Эту резолюцию поддержали 13 стран – участниц Совета безопасности.