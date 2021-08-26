В Минской области ограничат продажу алкоголя. Какие напитки попали под запрет?

Новости Беларуси. В Минской области ограничат продажу алкоголя. Речь идет о пиве и напитках с долей этилового спирта не более 7 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Запрет будет круглосуточным и коснется нестационарных и передвижных торговых объектов, в том числе расположенных в местах массового отдыха у водоемов. Исключение составляют павильоны и автомагазины, которые обслуживают жителей в сельской местности.

Реализация алкоголя также запрещена в торговых точках в дни последнего звонка и во время выпускных (на сутки, с 8.00 до 8.00).