В Минской области обеспеченность семенами яровых зерновых составляет 150%

Минская область на старте агросезона. Обеспеченность семенами яровых зерновых составляет 150 %. В 2025 году в хозяйства центрального региона поступит около 100 энергонасыщенных тракторов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Перед земледельцами стоит задача – максимально задействовать все ресурсы, чтобы заложить богатый урожай.

Хорошо сработали и в 2024 году. Только в Вилейском районе намолотили свыше 76,5 тысячи тонн зерна при урожайности около 30 центнеров с гектара. Заготовили достаточно кормов, и это дало результат. Удой на одну корову увеличился на 317 килограммов. В предстоящем сезоне вилейским аграриям необходимо засеять 22 тысячи гектаров земли. Это озимые, яровые, зерновые, а также кукуруза и гречиха.

Сергей Зубель, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Вилейского райисполкома:

Вся техника, которая согласно планам будет задействована в весенней посевной кампании, на сегодняшний день практически находится на линейке готовности. Идет ее доводка и регулировка. Энергонасыщенные тракторы, которые будут задействованы у нас в весенней посевной кампании, исправны на 100 %.

Всего в период весенней посевной на полях Минской области будет работать около 7 тысяч сельхозмашин, включая полторы тысячи тракторов.