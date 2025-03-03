Парламентарии продолжают взаимодействовать с населением, чтобы быть в курсе обстановки в различных регионах, знать о тех или иных проблемных вопросах, которые волнуют людей, и, конечно, содействовать их разрешению. 3 марта сенаторы проводят единый день приема граждан в Минской области. Они работают в 22 городах. Охвачена вся Минщина – от Солигорска до Мяделя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ремонт дорог, строительство жилых домов, трудоустройство и земельные споры. К сенаторам белорусы идут с вопросами из самых разных областей. Неважных тем нет: все, что волнует граждан, – зона ответственности парламентариев. Жительница Борисова обратилась к сенаторам с просьбой о пересмотре пенсии. У Елены Лазерко за плечами 35 лет трудового стажа, и сумма выплат, считает женщина, им не соответствует: при определении размера пенсии учли не все показатели. Обращение – на контроле сенаторов.

Елена Лазерко:

Муж был военным, поэтому приходилось переезжать с места на место, приходилось заново учиться. Где я работала, общий стаж вошел, но не было заработной платы, которая тоже должна быть в начислениях. Посмотрим и будем надеяться. Это уже последняя инстанция надежды.

Эффективность и необходимость такой обратной связи доказана временем. За прошедший год Совет Республики рассмотрел порядка 8 000 обращений – на 200 больше, чем в 2023-м. Проведено свыше 700 личных приемов, 345 прямых телефонных линий и без малого 2 000 встреч с населением и трудовыми коллективами.