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В 2025 году в Минской области благоустроят 200 придомовых территорий

03 марта 2025 14:07
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В Год благоустройства особое внимание уделят ремонту придомовых территорий. Акцент не только на чистоту, но также на комфорт, эстетику и уют. В Минской области в 2025 году комплексно модернизируют 200 дворов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

На эти цели выделят более 20 миллионов рублей. В планах – замена и установка детского игрового оборудования, а также ремонт пешеходных дорожек. Так, в Солигорске благоустроят 8 придомовых территорий. Сейчас ведутся масштабные работы на трех объектах в границах бульвара Шахтеров, а также улиц Парковой и Октябрьской. Проектом предусмотрены обновление тротуаров, пешеходных связей и ремонт проезжей части с полной заменой асфальтобетонного покрытия.

В 2025 году в Минской области благоустроят 200 придомовых территорий-2

Александр Протапович, заместитель директора КУП «Служба заказчика ЖКУ Солигорского района»:
На 2025 год выделено 1 миллион 679 тысяч, что на 17 % больше прошлого года. Но, как мы знаем, глава страны сказал, что в том числе нужно привлекать население. Уже обозначены два субботника в этом году, 12 апреля и 25 октября.

Отметим, госпрограммой по благоустройству населенных пунктов Минской области также предусмотрен ремонт улично-дорожной сети. На эти цели в 2025 году выделено 60 миллионов рублей. 

# ЖКХ

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