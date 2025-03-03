В 2025 году в Минской области благоустроят 200 придомовых территорий

В Год благоустройства особое внимание уделят ремонту придомовых территорий. Акцент не только на чистоту, но также на комфорт, эстетику и уют. В Минской области в 2025 году комплексно модернизируют 200 дворов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На эти цели выделят более 20 миллионов рублей. В планах – замена и установка детского игрового оборудования, а также ремонт пешеходных дорожек. Так, в Солигорске благоустроят 8 придомовых территорий. Сейчас ведутся масштабные работы на трех объектах в границах бульвара Шахтеров, а также улиц Парковой и Октябрьской. Проектом предусмотрены обновление тротуаров, пешеходных связей и ремонт проезжей части с полной заменой асфальтобетонного покрытия.