В Гродно стартовали праздничные мероприятия в преддверии Дня милиции

День милиции 4 марта, но уже сегодня в регионах Беларуси стартовали праздничные мероприятия. В Гродно стражи порядка торжественным маршем прошли по центру города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой красивой традиции, которая демонстрирует сплоченность, уверенность и силу белорусской милиции, уже более 20 лет. Каждый год правоохранители, чеканя шаг, торжественно следуют по привычному маршруту от Советской площади до здания УВД. Сегодня в колонне около 400 человек – представители всех подразделений. Их сопровождали ретро автомобили и современная техника. Украшение парада – конный экипаж, который патрулирует улицы Лиды. Участники торжества проследовали к памятнику милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга, где возложили венки и цветы. На подвигах старшего поколения, отваге и чести сегодня воспитывается молодежь. Около сотни лучших сотрудников получили награды и благодарности.

Алексей Трофимчик, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Гродненского облисполкома – начальник отделения организации работы участковых инспекторов милиции: С гордостью ношу офицерские погоны и буду стараться в дальнейшем соответствовать этому высокому званию.

Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:

Сегодня мы поддерживаем преемственность поколений. Приглашены были наши ветераны, которые передают свои знания, свой опыт нам, молодому поколению, которые заменили их. И мы, в свою очередь, свой опыт уже передаем тем кадетам, которые тоже сегодня стояли в строю рядом с нами. И гордо поднимут это знамя, когда мы подойдем к заслуженной пенсии.

Милиция Гродненского региона к празднику подходит с максимальными результатами. Количество преступлений сокращается. Их раскрываемость по линии уголовного розыска в области самая высокая в Беларуси. На высоком уровне и профилактика.