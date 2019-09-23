В Минской области начинают включать отопление

Новости Беларуси. Объекты социальной сферы Минской области начинают подключать к отоплению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Районные исполнительные комитеты и Жодинский горисполком принимают решения, исходя из погоды. В начале тепло почувствуют воспитанники детских садов, школьники, пациенты стационаров, появится оно в музеях, архивах и библиотеках.