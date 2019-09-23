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В Минской области начинают включать отопление

23 сентября 2019 18:23
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Новости Беларуси. Объекты социальной сферы Минской области начинают подключать к отоплению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области начинают включать отопление-1

Районные исполнительные комитеты и Жодинский горисполком принимают решения, исходя из погоды. В начале тепло почувствуют воспитанники детских садов, школьники, пациенты стационаров, появится оно в музеях, архивах и библиотеках.

В Минской области начинают включать отопление-4

В 2018 году на объектах социальной сферы центрального региона батареи стали горячими 1 октября.

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# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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