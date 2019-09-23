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МИД об удешевлении виз с ЕС: «Белорусская сторона закончила работу над своей частью соглашений»

23 сентября 2019 16:47
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Новости Беларуси. Общение в режиме реального времени в социальной сети организовало Министерство иностранных дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная тема у всех на слуху – визовое соглашение с Евросоюзом.

МИД об удешевлении виз с ЕС: «Белорусская сторона закончила работу над своей частью соглашений»-1

За несколько часов трансляции представители консульского управления ответили на десятки вопросов. Так, например, стало известно, что в случае подписания соглашения, люди с инвалидностью могут быть освобождены от уплаты сбора за выдачу визы. Также белорусы интересовались, может ли быть упрощен пакет документов для предоставления в посольство? И стоит ли ожидать снижения цены на визы в Великобританию?

МИД об удешевлении виз с ЕС: «Белорусская сторона закончила работу над своей частью соглашений»-4

Александр Ганевич, заместитель начальника главного консульского управления МИД Беларуси:
Когда происходят такие знаменательные события, как подготовка к подписанию такого соглашения, конечно, всплеск вопросов сразу возрастает, и у граждан сразу появляется масса и этих, и попутных вопросов. Речь пока идет только о проекте соглашений, то есть белорусская сторона закончила работу над своей частью соглашений, теперь этим занимаются наши европейские коллеги.

МИД об удешевлении виз с ЕС: «Белорусская сторона закончила работу над своей частью соглашений»-7

Ожидается, что соглашение вступит в силу в феврале 2020 года. До этого момента оно должно пройти утверждение белорусским и европарламентом.

# Шенгенская виза # общество # Александр Ганевич # Фотофакт

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