МИД об удешевлении виз с ЕС: «Белорусская сторона закончила работу над своей частью соглашений»

Новости Беларуси. Общение в режиме реального времени в социальной сети организовало Министерство иностранных дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная тема у всех на слуху – визовое соглашение с Евросоюзом.

За несколько часов трансляции представители консульского управления ответили на десятки вопросов. Так, например, стало известно, что в случае подписания соглашения, люди с инвалидностью могут быть освобождены от уплаты сбора за выдачу визы. Также белорусы интересовались, может ли быть упрощен пакет документов для предоставления в посольство? И стоит ли ожидать снижения цены на визы в Великобританию?

Александр Ганевич, заместитель начальника главного консульского управления МИД Беларуси:

Когда происходят такие знаменательные события, как подготовка к подписанию такого соглашения, конечно, всплеск вопросов сразу возрастает, и у граждан сразу появляется масса и этих, и попутных вопросов. Речь пока идет только о проекте соглашений, то есть белорусская сторона закончила работу над своей частью соглашений, теперь этим занимаются наши европейские коллеги.