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Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?

23 сентября 2019 18:13
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Новости Беларуси. Во многих районах Беларуси предстоящей ночью прогнозируются заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На похолодание отреагировали коммунальные службы. Уже 23 сентября отопительный сезон начался в столице, Минской, Могилёвской и Витебской областях. Батареи поэтапно начали включать в детских садах, школах и больницах.

Вероника Гришкова узнала, когда тепло придёт в дома ко всем белорусам.

Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?-1

Непогода на тёплую атмосферу в этом детском саду Витебска обычно влияет мало. Но градус за окном стал понижаться. Похолодало и в группе – детям приходилось утепляться дополнительно кофтами и жилетками.

Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?-4

В них уже не поактивничаешь. Сегодня в группе снова стало тепло – ещё до тихого часа включили отопление. Дети мигом начали отогреваться. Некоторые и вовсе отказались от свитеров

Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?-7

Валентина Лёля, воспитатель дошкольного центра развития ребенка №2 Витебска:
Мы, в принципе, еще не совсем успели замерзнуть, потому что холода только наступили. Конечно, мы обрадуем наших родителей сегодня же, скажем, чтобы уже немного полегче детей одевали.

Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?-10

Заморозки обещают этой ночью во многих районах Беларуси. Коммунальные службы отреагировали незамедлительно. Сегодня отопительный сезон начался в столице, Минской, Могилёвской и Витебской областях.

Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?-13

Батареи начали включать в детсадах, школах и больницах. Среди первоочередников на тепло – музеи и архивы. Шедевры мирового искусства капризные, как дети, а потому требуют особо тёплого отношения.

Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?-16

Виктор Млявый, главный энергетик Национального художественного музея Беларуси:
Мы стараемся поддерживать 20 градусов тепла. Допустим, плюс 20. И 50% влажности. От перепадов температуры может пойти какая-то деформация, пойти какие-то складки, это ж не фотография. Фотография и та от времени портится, а тут вещи такие: по 100 лет и больше.

Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?-19

Даже морские пейзажи Айвазовского к повышенной влажности привередливы. От сырости начинают «хворать». Особо чувствительные картины специалисты, шутя, называют «хронический больной».

Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?-22

Эти шедевры чаще других бывают на реставрациях, и выставляются они только в родном зале.

Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?-25

Марина Мальгина, главный хранитель фонда Национального художественного музея Беларуси:
Особенно белорусская живопись подвержена всему этому, потому что многие художники не соблюдали технологию живописи. 19, 18 век они раньше жили в особняках, поэтому особо за их сохранностью никто не приглядывал. А поскольку эти вещи очень ценны, мы должны их сохранить.

Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?-28

Одновременно с детскими садами, школами, музеями и медучреждениями тепло приходит в библиотеки. По нормативам отопление здесь включают, если среднесуточная температура пять дней держится на отметке не выше 10 градусов.

Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?-31

Если столбик термометра на пять суток опускается ниже 8 градусов, батареи становятся горячими в квартирах, общежитиях, гостиницах, бассейнах, банях и театрах.

В школах, детсадах и больницах Минска начинают включать отопление. Когда станет тепло в домах?

В последнюю очередь отопление включают на предприятиях, в общественных и административных зданиях. Но все нормативы носят рекомендательный характер. Последнее слово – за властью на местах.

Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?-34

Вероника Гришкова, корреспондент:
Отопление в квартирах также будет включаться поэтапно. Для того, чтобы узнать, когда в вашем доме станет тепло, достаточно зайти на сайт 115.бел в раздел «Контакт-центр ЖКХ». Вводим адрес. И система отвечает, когда тепло станет именно у вас.

Морские пейзажи Айвазовского от сырости начинают «хворать». Как сохраняют полотна в музеях, пока батареи не греют?-37

В среднем на подключение отопления даётся 5 дней. Ещё 10 может занять наладка системы. Сроки известны. Остаётся лишь немного подождать. Хотя и сама мысль о том, что в доме скоро станет тепло, уже немного, но согревает.

# Отопительный сезон # общество # Валентина Лёля # Виктор Млявый # Марина Мальгина # Фотофакт

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