Иоанна Казана-Вишневецкий: Беларусь хороший пример того, что госполитика может полезно влиять на количество выбросов парниковых газов

Новости Беларуси. К проблемам климата в эти дни приковано внимание во всем мире. 23 сентября глобальное потепление станет главной темой саммита ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты рассмотрят возможные пути предотвращения экологической катастрофы. Опытом поделятся и представители нашей страны. Ведь Беларусь сегодня не только выполняет обязательства Парижского соглашения, но и активно вносит предложения. Уже известно: если не принимать никаких мер, то климат на Земле безвозвратно изменится и человечество может исчезнуть уже к 2100 году – практически через 80 лет.

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси: Рекомендации со стороны Организации Объединенных Наций – это, во-первых, сократить выбросы парниковых газов. И здесь Беларусь является очень хорошим примером того, что государственная политика может полезно влиять на этот сектор.

Александр Корбут, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

На предприятиях проводятся мероприятия, которые действительно снижают выбросы. Это сказывается положительно в целом на развитии нашей экономики.

Благодаря развитию технологий в нашей стране число вредных выбросов может снизиться больше чем на 30 % в ближайшие 10 лет. Сегодня они занимают всего 0,02 мировой доли.