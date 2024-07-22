Работа на пострадавших полях – узнали, как проходит уборка тяжёлого хлеба

С полей уже убрано более 3,2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темпы жатвы растут. Повлиять на планы может только погода. Но этому есть что противопоставить. Соблюдение технологий, дисциплины, высокая организация работ – на это ориентирует Президент. И это четко понимают аграрии. Ведь важен каждый колос. Так, только в Борисовском районе хлеборобы уже собрали 15,5 тысячи тонн зерна. Теперь работают на полях, которые пострадали от недавних ураганов. Как убирают тяжелые хлеба – узнала наш корреспондент Дарья Седун.

Комбайн будто плывет по полю. Скорость – не больше двух километров в час, жатка настолько близко к земле, что вот-вот начнет цеплять плодородную почву. Темп сдержанный, но по-другому на полеглых хлебах работать нельзя: сейчас главная задача механизаторов – сохранить каждое зерно. Аграрии продолжают убирать пострадавшие от недавних ураганов поля – подробности здесь.

Вадим Конон вспоминает, что таких тяжелых хлебов давно не видел. С одной стороны колос хороший, наполняемость бункера динамичная, зерно сухое и чистое. Урожайность той же озимой ржи – около 45 центнеров с гектара. С другой стороны, все-таки на полеглостях работать тяжело. Благо техника и опыт позволяют.

Вадим Конон, механизатор филиала «Нивки» УП «Бумажная фабрика» Гознака:

5 лет помощником, 4 года один работаю. Мне нравится убирать, сам процесс. А еще когда тысячу нажнешь – вообще классно. Главное, чтобы комбайн не ломался.

– А как? Этот комбайн не подводит?

– Нет пока. Я его уже знаю как свои пять пальцев за 9 лет. Все слабые и сильные места.