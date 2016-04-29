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В Минской области на четверть снизилось количество убийств и краж

29 апреля 2016 14:51
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Новости Беларуси. В Миноблисполкоме обсудили комплексную программу по профилактике правонарушений и положительно оценили результаты. В прошлом году правоохранители вместе с другими заинтересованными службами и ведомствами сработали эффективно. 

Так, в области на четверть снизилось количество убийств, стало меньше и краж, повысилась выявление преступлений, связанных с коррупцией и незаконным наркообращением. 

На совещании обсудили и ближайшие перспективы. Так, одно из направлений работы правоохранителей, на которое обратят пристальное внимание, связан с предстоящей деноминацией, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Убийство

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