В Минской области на четверть снизилось количество убийств и краж

Новости Беларуси. В Миноблисполкоме обсудили комплексную программу по профилактике правонарушений и положительно оценили результаты. В прошлом году правоохранители вместе с другими заинтересованными службами и ведомствами сработали эффективно.

Так, в области на четверть снизилось количество убийств, стало меньше и краж, повысилась выявление преступлений, связанных с коррупцией и незаконным наркообращением.

На совещании обсудили и ближайшие перспективы. Так, одно из направлений работы правоохранителей, на которое обратят пристальное внимание, связан с предстоящей деноминацией, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.