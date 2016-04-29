Львенок на час: минчанка нелегально сдает в аренду в качестве реквизита месячную львицу Зару

Два дня назад на Сахалине погиб детеныш кольчатой нерпы. Малыш стал жертвой местных любителей селфи. И стар и млад почти круглосуточно фотографировались с животным, поднимая его на руки. Как результат – стресс и смерть. На Сахалине это второй подобный случай. В Беларуси нерпы не водятся, но вот найти царя зверей и сделать с ним фото – нет проблем. Кто же царь, а кто зверь?

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что событие, которое произошло в Минске чуть меньше месяца назад, никого не оставило равнодушным. Находчивые бизнесмены привезли в столицу настоящий эксклюзив, и теперь предлагают уникальную услугу фотографам и моделям.

Дмитрий Кондрашов, фотограф:

Около месяца назад я узнал, что у нас в городе стали предлагать на фотосъемку львенка. Меня эта информация немного обеспокоила.

Оказалось, некая Алина Майер, она же Алиса Дударевич, она же Алла Дударевич, она же Екатерина Волкова, с разных страниц ведет активную рекламную кампанию в социальных сетях среди фотографов и моделей, предлагая в качестве реквизита месячную африканскую львицу Зару. Также малышку можно было арендовать в качестве живой игрушки на детские праздники. Цена вопроса от 35 до 50$ США в час. Однако ожидания бизнес-вумен урвать львиную долю не оправдались. Со стороны фотографов, а затем и моделей, которым уже посчастливилось поучаствовать в аттракционе, волной прокатились негативные отзывы.

Дмитрий Кондрашов, фотограф:

Животное это запуганное, забитое. С ним плохо обращаются, скорее всего. Если в ситуацию никто не вмешается, то финал будет достаточно печальным.

А ведь и, правда, дикость. Царь природы на службе у человека для получения прибыли. К неравнодушным минчанам подключились и зоозащитники. Специалисты не скрывают эмоций.

Ольга Карпова, зоозащитник:

У таких людей надо забирать этих животных и передавать их хотя бы в зоопарк.

Мы решили прояснить позицию владельцев Зары, однако участвовать в съемках они отказались. Кстати, около двух лет назад у молодого человека Алисы, Юрия уже был львенок, которого ему якобы подарили друзья из Москвы. Юрий утверждает, когда львенок подрос, то он подарил его цирку «Максимус», что в Санкт-Петербурге. Мы обратились в администрацию цирка и поинтересовались судьбой подросшего льва Валеры. Каково же было наше удивление, когда в письме нам сообщили.

Сотрудник цирка:

Да, в цирке есть лев Эрик, но о парне Юрии и львенке Валере никогда ничего не слышали, львов нам не дарили.

В нежном возрасте милые модели - затем пропадают бесследно. А тем временем, специалисты предупреждают, устроить подросшее животное очень сложно. Тем более без документов.

Татьяна Ильясова-Кононова, научный сотрудник Минского зоопарка:

Не имея необходимых документов, разрешения и регистрации животного, в дальнейшем пристроить его или передать в какой-то зоопарк, или вывести из страны законно невозможно.

А в это время, на просторах байнета во всю идет торговля дикими животными. Созданы специальные группы, и даже сайты. Любому желающему предлагают сделать заказ и приложить фотографию желаемого животного. Доставка в течение недели. Ассортимент живого товара поражает своим разнообразием. Лемуры, еноты, капуцины. Что касается ценника: енот – 1000 у.е, финская лисица – 600у.е., а вот за сервала или пуму придется выложить от 2.000 до 15.000у.е. О том, как покупка оформляется документально – ни слова. Но именно спрос рождает предложение, а значит, это кому-то нужно.

Любой специалист, особенно не лишенный чувства юмора, на вопрос о том, можно ли завести дома льва, ответит: «Конечно. Но только один раз. А после того как ваш питомец съест вас, он пойдет искать других хозяев».

Татьяна Ильясова-Кононова, научный сотрудник Минского зоопарка:

Содержание хищника в частных руках невозможно.

Но пока Зара совсем еще мылышка, обеспокоены минчане в своем большинстве именно за здоровье крошки. Кстати, в один из центров «Сафари-парк» в городе Геленджик за год поступило поочередно 11 живых трупов. Детеныши львов с выдернутыми из суставов и сломанными лапами, тигрята с удаленными клыками и срезанными до мяса когтями. Изувеченные физически, с нарушенной психикой и наркотической ломкой. Судя по фотографиям, сейчас состояние Зары оставляет желать лучшего. Мутный взгляд, глаза текут. Это видно невооруженным взглядом.

Ольга Карпова, зоозащитник:

Если текут глаза, это однозначно вирусная инфекция. Из рук в руки переходит. В таких условиях у него не будет нормального иммунитета.

Эксплуатация животных на пляжах, в парках ни для кого не секрет. Дав подобное объявление в Москве, Алиса вряд ли была бы встречена так негативно. А это говорит о том, что нам не все равно. Отрадно осознавать, что именно простые минчане обратились за помощью сначала к зоозащитникам, а затем и в Министерство природы, поддерживают горожан и сотрудники Минского зоопарка.

Татьяна Ильясова-Кононова, научный сотрудник Минского зоопарка:

Дальнейшую судьбу львенка будет решать уже Министерство природных ресурсов. Возможно, это штрафы, изъятия. Возможно, дальше будет направлен в какое-то учреждение.

На законодательном уровне содержание диких животных в нашей стране не запрещено. Но условия существования дикого питомца жестко регламентированы. Сейчас вопросом Зары активно занимаются в Министерстве природы. Хозяйку львицы попросили предоставить документы на животное до 25 апреля. Время прошло. Документов нет.

Ксения Понтелей, начальник отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов:

Каждое животное в течение месяца после его приобретения либо в течение трех месяцев после его рождения, если оно разведено в неволе, должно быть зарегистрировано в Минприроды.

И все же, чем думают люди, покупая, извините за фразеологизм, дикость в собственные квартиры? Чего не хватает нашему человеку? Какие психологические комплексы получают свое воплощение через общения со зверем? Или это стремление выделиться? Да нет, скорее всего, просто особо не утруждаясь заработать денег. Вот только, похоже, пока еще владелица Зары о прибыли на хищнике придется забыть.

Ксения Понтелей, начальник отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов:

Мы планируем договориться и все-таки выехать к ней, пока она вроде бы не возражает. Выехать вместе с нашим научным органом СИТЕС, с Академией наук. Посмотреть, в каких условиях животное сейчас проживает. Мы в настоящий момент можем привлечь владельца за то, что он несвоевременно подал документы на регистрацию, можем привлечь владельца за то, что у него нет соответствующих условий для содержания этого льва.

Количество денег не обеспечивает человеку счастья, а алчность до такой степени отравляет жизнь, что в самой пышной обстановке человек вдруг понимает, что глубоко несчастен. И через золото слезы льются – говорит русская пословица. Тем более, что лев останется львом и в зоопарке, а свинья по сущности человеком не может стать даже в Париже.

И в завершение сюжета стихи, которые я помню с детского сада:

Подарил мне папа Льва!

Ох, и струсил я сперва!

Я два дня его боялся

А на третий – он сломался!

На какой день сломается не игрушечный, а живой львенок Зара, пока не знает никто.