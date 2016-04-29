Сколько стоит умереть, или о стоимости благоустройства могилы на кладбище

Настоящий оптимист даже на кладбище видит не кресты, а плюсы. Герои этого сюжета – оптимисты. Но на Михоновичском кладбище они нашли массу минусов.

Нет такого племени, клана или народа, который не предавался бы долгим размышлениям о своих мертвых. Минчанка Анна Лесун с семьёй, как добрые христиане, заранее готовятся к Пасхе и празднику поминовения умерших – Радонице. Недавно супруг Анны, Юрий, решил самостоятельно поставить бетонный бордюр на могиле родителей. Купил стройматериалы, арендовал автоприцеп и отправился на кладбище. Но дальше ворот мужчину не пустили.

Анна Лесун:

Муж хотел установить бордюр по периметру могильного участка, чтобы это выглядело эстетично, красиво. Приехал, а его не пустили. Сказали: «Для начала вам надо оплатить сумму в размере 500 тысяч бел. руб.» Следовательно, вопрос: откуда такая сумма? За что нам надо заплатить? Откуда такие расценки берутся? Я в шоке от сложившейся ситуации.

Основанием для внезапных трат семьи Лесун стал Закон Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле». В соответствии с «Правилами содержания мест погребения», установка или замена конструкций, а также благоустройство могилы отныне платные, только тарифы в разных регионах страны отличаются. На столичном кладбище «Михановичи», к примеру:

- разрешение на установку памятника стоит 400 тыс. руб.;

- ограды и элементов благоустройства – 300 тыс.;

- скамейка и столик обойдутся в 200 тыс. рублей;

- массивные бессер-блоки - 500 тыс. рублей.

Заметьте, в стоимость не входят ни стройматериалы, ни работа, а, как говорилось выше, только разрешение.

Анна Лесун:

Как мне пояснили, что обновлённая версия, редакция Закона от 12.07.2015. Но, тем не менее, знакомые утверждали и говорили, что ездили и в конце 2015 года, устанавливали, этого ничего не было. А сейчас здесь почему-то начался активный сбор денег.

По закону, любые изменения в конструкции надмогильных сооружений – дело рук специальных организаций или индивидуальных предпринимателей. Т. е. «любителям» и «самоделкиным» там делать нечего. Не считая особых условий.

Сергей Рудой, заместитель директора по общим вопросам КУП «Спецкомбинат КБО»:

Учитывая многочисленные просьбы граждан со строительными навыками, наша организация выдаёт разрешения на установку надмогильных сооружений либо благоустройство собственными силами. С такими гражданами заключается публичный договор на оказание бытовых услуг. Человек платит не за установку, он платит за консультацию, он пользуется правом бесплатного повторного въезда в течение 15 дней, также может пользоваться водой, электроэнергией. И мусор, который остаётся после этих работ, тоже учитывается, потому что его необходимо утилизировать.

Михановичи, что в 25 км от Минска, особенно не выделяется на фоне других кладбищ столицы, разве что внушительной площадью. На 62 гектарах скорби нашли свой последний причал около 55 тысяч людей, в основном это семьи рабочих заводов и фабрик. Последние несколько лет эта территория доступна лишь для подзахоронений.

Михаил Васильченко, заместитель заведующего кладбищем Михановичи:

Это трудовые коллективы, рабочие, люди среднего достатка. И к ним надо относиться с определённым подходом, потому что похороны – это тяжёлое бремя для всех. Поэтому мы, в данном случае Спецкомбинат и работники, стараемся хоронить в пределах того пособия, которое выделяет государство на подзахоронение.

Но вернёмся к цифрам. Одни из самых дорогих похорон в истории были устроены в честь Ким Чен Ира. Смерть Верховного лидера Северной Кореи вызвала массовую истерию и обошлась народу в 40 млн. долларов, включая бальзамирование и бронзовую статую Ким Чен Ира. Македонский царь Александр Великий отправился «на тот свет» с ещё большим шиком: в золотом саркофаге и на золотой же карете, запряжённой пятью дюжинами лошадей. По нынешним меркам, такие похороны стоят 600 млн. долларов. Ну, а последний путь в Минске обойдётся от одной до пяти тысяч долларов. Для простого обывателя, сумма, прямо скажем, немаленькая. Тем обиднее живым осознать, что им придётся продолжить вкладываться в вечную память даже после смерти родственника.

Анна Лесун:

Нам сказали: 500 тысяч заплатить за бордюр. Сюда входит вывоз мусора. Но я не думаю, что вывоз мусора будет стоить 500 тысяч. За воду… В принципе, мы сами свою воду можем привезти. 500 тысяч, на сегодняшний день, это, я считаю, сумма большая, вообще не обоснованная никак.

Не будем забывать, что смерть часто становится источником прибыли живых, а благоустройство могил – дело не только заботливых родственников, но и теневых предпринимателей, которые с удовольствием избегают налогов. Платное разрешение от Спецкомбината делает кладбищенский бизнес прозрачным, а консультация специалиста помогает избежать беспорядка в море крестов и надгробий. Увы, Закон о погребении един для всей страны, и платить за благоустройство придётся. Таковы правила. А теперь хотелось бы поговорить об иных правилах. Правилах поведения на кладбище в период массовых посещений. Как, например, в Радоницу.

Белорусы:

Приходим, ставим цветочки, здороваемся с памятником, говорим Христос воскрес и уходим. А дома уже застолье бывает, не бывает, как получается.

Люди едут посещать могилки, а не выпивать. Выпить я могу и дома.

Это память. Я думаю, надо помянуть родных.

В общем, в большинстве своем люди не видят ничего предосудительного в том, что бы на могилке хорошенько закусить и выпить, а то и анекдот рассказать. Позиция церкви в этом отношении однозначна.

Игорь Голоков, настоятель прихода в честь архангела Божия Михаила:

Символ нашей Святой Пасхи – это красное яйцо. Это яичко можно показать усопшему, вместе помолиться, и только это. Продукты мы не раскладываем на месте упокоения. Ни красные яички, ни другую пищу. Просто мы молимся, показываем яичко и вместе радуемся с нашим усопшим и забираем это всё с собой. На могилке ничего не оставляется: ни иконки, ни свечки, ни какие-либо продукты.

Христиане радуются воскресению Господа уже третью тысячу лет, и эта традиция несокрушима. Семья Анны Лесун, конечно, отпразднуют Пасху и Радоницу, как и весь православный мир. Что касается дел насущных, бордюрных, то здесь, увы, все приземленно. За облагораживание придется заплатить. И здесь утешение семье Лесун может разве служить мудрость, что все тлен, особенно деньги.

А нужны ли кладбищенская ограда, бетонные бордюры? Ведь те, кто по ту сторону, выйти не могут, а те, кто по эту, вовсе туда не хотят.