Как накопить 88 лет стажа: трудовые династии чествовали в Минске

Новости Беларуси. Трудовые династии — золотой фонд страны. Сегодня в Минске чествовали людей, которые целыми поколениями остаются верны одной профессии. Традиции поздравлять героев труда и семьи, члены которых работают, зачастую, на одном предприятии уже не один год. И, как правило, труд этих людей отмечают накануне 1 мая.

Среди них и династия Тиханских. Трудовая карьера шести членов этой семьи связана с Минскводоканалом. Сразу три поколения выбрало работу в одной сфере. В их семье есть водитель, технолог, электрик и инженер – и все они работали и работают на одном предприятии. Их общий трудовой стаж уже насчитывает 88 лет.

Вера Тиханская:

Наша семейная династия начиналась с меня. Пришла я в 1984 году. За мной пришла старшая дочь Наталья в 1992. Затем муж. Следующим пришел зять на автобазу Минскводоканала, дочь младшая, Юлия, и внук.

Иван Гляд:

Мы друг друга поддерживаем, мы знаем специфику работы каждого. Если у кого-то что-то не получается, он советуется – мы подсказываем.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня очень ответственно и всегда очень серьезно поддерживаем как раз семейные династии. И стараемся всегда их отметить, поставить в пример. Мы их всегда приглашаем, всегда награждаем, говорим им большое спасибо за то, что они закладывают эти хорошие трудовые традиции.