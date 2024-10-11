«Нескучные нелекции» объединили учащихся колледжей в Молодечно
Не изменяя себе, семье, стране. Молодежь на «нескучной нелекции» в Молодечно рассуждала о жизненном выборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город первым принимает масштабную республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства». Главные мероприятия впереди, а 11 октября все началось с экскурсий.
Андрей Гузель, директор музыкальной медиакомпании:
Это та идея, которая идет от запроса. Людям, которые снимают контент для социальных сетей, которые себя называют блогерами-инфлюенсерами, им надо эти уникальные вещи, изюминки, особенности, чтобы рассказать своим подписчикам. Что-то новое, то, чего другие не могут увидеть и узнать.
Учащихся колледжей Молодечно объединили «Нескучные нелекции». Больше говорили о выборе профессии. У будущих пекарей, строителей, каменщиков еще многое впереди.
Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:
Ребята достаточно позитивно восприняли, откликнулись и сами активно включились в работу. И у меня спрашивают: Екатерина Александровна, вы, наверное, устали, вам было тяжело? Нет, нисколько, потому что от них подзаряжаешься положительной, позитивной энергетикой. Это энергия жизни, энергия движения, энергия такого позитивного молодежного выбора.