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«Нескучные нелекции» объединили учащихся колледжей в Молодечно

11 октября 2024 14:32
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Не изменяя себе, семье, стране. Молодежь на «нескучной нелекции» в Молодечно рассуждала о жизненном выборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город первым принимает масштабную республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства». Главные мероприятия впереди, а 11 октября все началось с экскурсий.

«Нескучные нелекции» объединили учащихся колледжей в Молодечно-2

Андрей Гузель, директор музыкальной медиакомпании:
Это та идея, которая идет от запроса. Людям, которые снимают контент для социальных сетей, которые себя называют блогерами-инфлюенсерами, им надо эти уникальные вещи, изюминки, особенности, чтобы рассказать своим подписчикам. Что-то новое, то, чего другие не могут увидеть и узнать. 

«Нескучные нелекции» объединили учащихся колледжей в Молодечно-4

Учащихся колледжей Молодечно объединили «Нескучные нелекции». Больше говорили о выборе профессии. У будущих пекарей, строителей, каменщиков еще многое впереди.

«Нескучные нелекции» объединили учащихся колледжей в Молодечно-6

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:
Ребята достаточно позитивно восприняли, откликнулись и сами активно включились в работу. И у меня спрашивают: Екатерина Александровна, вы, наверное, устали, вам было тяжело? Нет, нисколько, потому что от них подзаряжаешься положительной, позитивной энергетикой. Это энергия жизни, энергия движения, энергия такого позитивного молодежного выбора. 

# Молодежь Беларуси # Екатерина Петруцкая

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