«Нескучные нелекции» объединили учащихся колледжей в Молодечно

Не изменяя себе, семье, стране. Молодежь на «нескучной нелекции» в Молодечно рассуждала о жизненном выборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город первым принимает масштабную республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства». Главные мероприятия впереди, а 11 октября все началось с экскурсий.

Андрей Гузель, директор музыкальной медиакомпании:

Это та идея, которая идет от запроса. Людям, которые снимают контент для социальных сетей, которые себя называют блогерами-инфлюенсерами, им надо эти уникальные вещи, изюминки, особенности, чтобы рассказать своим подписчикам. Что-то новое, то, чего другие не могут увидеть и узнать.

Учащихся колледжей Молодечно объединили «Нескучные нелекции». Больше говорили о выборе профессии. У будущих пекарей, строителей, каменщиков еще многое впереди.