В Минской области более 1000 человек пострадали из-за гололёда

Более 1 000 человек пострадали в Минской области из-за холода и гололеда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подавляющее большинство получили травмы именно из-за скользких тротуаров или ступенек.

В группе риска – люди трудоспособного возраста, это наиболее активная часть населения, далее идут лица старше 60 лет и дети. Наиболее частые травмы: растяжения голеностопного сустава и перелом шейки бедра, что чаще встречается у пенсионеров. В Вилейскую больницу за этот холодный сезон обратились 20 человек. 8 – были госпитализированы.

Травмы получила серьезные, потому что поломала обе ноги. Я надеюсь, что я выдержу все. И самое главное, что у нас хорошие доктора и они помогут мне.

Сергей Юдо, исполняющий обязанности заведующего травматолого-ортопедическим отделением Вилейской центральной больницы:

Профилактика гололедной травмы – это, в первую очередь, профилактика падений, поэтому людям нужно правильно строить маршруты, быть осторожными на ступеньках, на остановках общественного транспорта, передвигаться медленно, с головой. Понимать, что сломаться – секунды, а починиться – порой нужно затратить месяцы.

Вторая часть профилактики – это улучшение качества костной ткани, поэтому врачи рекомендуют принимать препараты с высоким содержанием кальция. И, конечно, быть внимательными на улице.