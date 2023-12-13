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В Минской области более 1000 человек пострадали из-за гололёда

13 декабря 2023 17:27
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Более 1 000 человек пострадали в Минской области из-за холода и гололеда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подавляющее большинство получили травмы именно из-за скользких тротуаров или ступенек.

В Минской области более 1000 человек пострадали из-за гололёда-1

В группе риска – люди трудоспособного возраста, это наиболее активная часть населения, далее идут лица старше 60 лет и дети. Наиболее частые травмы: растяжения голеностопного сустава и перелом шейки бедра, что чаще встречается у пенсионеров. В Вилейскую больницу за этот холодный сезон обратились 20 человек. 8 – были госпитализированы.

В Минской области более 1000 человек пострадали из-за гололёда-4

Травмы получила серьезные, потому что поломала обе ноги. Я надеюсь, что я выдержу все. И самое главное, что у нас хорошие доктора и они помогут мне.

В Минской области более 1000 человек пострадали из-за гололёда-7

Сергей Юдо, исполняющий обязанности заведующего травматолого-ортопедическим отделением Вилейской центральной больницы:
Профилактика гололедной травмы – это, в первую очередь, профилактика падений, поэтому людям нужно правильно строить маршруты, быть осторожными на ступеньках, на остановках общественного транспорта, передвигаться медленно, с головой. Понимать, что сломаться – секунды, а починиться – порой нужно затратить месяцы.

Вторая часть профилактики – это улучшение качества костной ткани, поэтому врачи рекомендуют принимать препараты с высоким содержанием кальция. И, конечно, быть внимательными на улице.

# Гололед # общество # Новости Минска и Минской области

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