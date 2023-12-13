Руководство Минска поздравило коллектив «Интеграла» с 60-летием

Поздравить коллектив приехало руководство города. В честь круглой даты отметили 120 сотрудников. Это лучшие работники предприятия и ветераны труда. К слову, родоначальник рынка белорусской микроэлектроники за последние несколько лет показывает хорошую динамику экономического роста. Внедряют новые разработки. Так, в рамках инвестиционного проекта «Интеграл» осваивает в серийном производстве порядка 90 новых изделий.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Это флагман нашей страны! И, конечно же, 60 лет для такого серьезного промышленного предприятия – это хорошая дата. Но я уверена, что у них все еще впереди. Это многотысячный коллектив, это патриоты своего дела. И, конечно же, мы с гордостью можем сказать, что произведенная продукция на «Интеграле» реализуется в различные страны мира, и мы всегда с гордостью говорим, что «Интеграл» – это субъект Минска.