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Руководство Минска поздравило коллектив «Интеграла» с 60-летием

13 декабря 2023 17:26
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«Интеграл» отмечает 60-летний юбилей. Это крупнейшее предприятие в микроэлектронной отрасли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Руководство Минска поздравило коллектив «Интеграла» с 60-летием-1

Поздравить коллектив приехало руководство города. В честь круглой даты отметили 120 сотрудников. Это лучшие работники предприятия и ветераны труда. К слову, родоначальник рынка белорусской микроэлектроники за последние несколько лет показывает хорошую динамику экономического роста. Внедряют новые разработки. Так, в рамках инвестиционного проекта «Интеграл» осваивает в серийном производстве порядка 90 новых изделий.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Это флагман нашей страны! И, конечно же, 60 лет для такого серьезного промышленного предприятия – это хорошая дата. Но я уверена, что у них все еще впереди. Это многотысячный коллектив, это патриоты своего дела. И, конечно же, мы с гордостью можем сказать, что произведенная продукция на «Интеграле» реализуется в различные страны мира, и мы всегда с гордостью говорим, что «Интеграл» – это субъект Минска.

Руководство Минска поздравило коллектив «Интеграла» с 60-летием-4

Высокие показатели у предприятия в экспорте. Около 80 % продукции поставляют в Россию. Стратегическими партнерами холдинга также являются мировые компании из Китая, Кореи, Тайваня и Индии. Предприятие обеспечено заказами на полтора года вперед.

# Юбилеи # общество # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области

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