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В Минской городской ратуше 23 иностранца стали полноправными гражданами Беларуси

14 марта 2024 17:38
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Новости Беларуси. В городской ратуше 23 иностранца стали полноправными гражданами Беларуси и поклялись в верности стране. Среди них уроженцы Украины, России и Ливана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минской городской ратуше 23 иностранца стали полноправными гражданами Беларуси -1

Перед руководителями служб и подразделений столичной милиции они произнесли клятву и пообещали соблюдать и уважать Конституцию Беларуси и иные акты законодательства, уважать государственные символы, духовные, исторические, культурные и национальные традиции. Многие уже немало лет живут в нашей стране и считают ее своим домом – работают, создают семьи и растят детей.

В Минской городской ратуше 23 иностранца стали полноправными гражданами Беларуси -4

Нассер Джамаль:
В Беларуси мне нравится абсолютно все, даже не сосчитать те качества, те моменты, которые в самом деле привлекают всех, чтобы и жить, и работать в Минске.

В Минской городской ратуше 23 иностранца стали полноправными гражданами Беларуси -7

Напомним, традиция принимать присягу при получении гражданства появилась недавно – в июле 2023 года. Произнести торжественную клятву можно на одном из двух государственных языков.

# Государственная политика # общество

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