В Минской городской ратуше 23 иностранца стали полноправными гражданами Беларуси

Новости Беларуси. В городской ратуше 23 иностранца стали полноправными гражданами Беларуси и поклялись в верности стране. Среди них уроженцы Украины, России и Ливана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перед руководителями служб и подразделений столичной милиции они произнесли клятву и пообещали соблюдать и уважать Конституцию Беларуси и иные акты законодательства, уважать государственные символы, духовные, исторические, культурные и национальные традиции. Многие уже немало лет живут в нашей стране и считают ее своим домом – работают, создают семьи и растят детей.

Нассер Джамаль:

В Беларуси мне нравится абсолютно все, даже не сосчитать те качества, те моменты, которые в самом деле привлекают всех, чтобы и жить, и работать в Минске.