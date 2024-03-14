Платформы для гнёзд аистов появились в Гродненском районе – их установили на линии электропередачи

Безопасные гнезда для аистов. В агрогородке Озеры Гродненского района энергетики установили пять новых платформ. Конструкции появились на опорах линий электропередачи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небезопасные гнезда сняли еще осенью. А весной, пока птицы не вернулись, на тех же местах устанавливают платформы для новых гнезд. Делают это не только для безопасности аистов. Специалисты отмечают, что контакты птиц с элементами линий электропередачи нередко становятся причиной коротких замыканий и приводит к отключению электричества.

Дмитрий Соломанин, начальник отдела распределительных сетей филиала «Гродненские электрические сети»:

Применение изолированных проводов, которые в последнее время стали массово использоваться у нас для строительства линий, не решает этот полностью вопрос, так как если гнездо находится несколько лет на одном и том же месте, изоляция тоже под действием выделений птиц разрушается. И это тоже может привести к отключению.

Виталий Бырда, начальник службы электрических сетей РУП «Гродноэнерго»:

По мере нарастания гнезда на опоре линии электропередачи оно становится небезопасным, высокогабаритным, тяжелым, его нужно обновлять. Снимается гнездо в период, установленный законодательством с 15 августа по 15 февраля. Всего в Беларуси не менее 20 тысяч пар белого аиста. На опорах линий электропередачи находится более 40 % их гнезд.

Алла Евдакимова, жительница агрогородка Озеры:

Очень рада, что так случилось, что вернули его. Главное, чтобы они его построили, чтобы плодились птенцы. Аисты – это же наша белорусская птица.