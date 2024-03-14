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Платформы для гнёзд аистов появились в Гродненском районе – их установили на линии электропередачи

14 марта 2024 17:37
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Безопасные гнезда для аистов. В агрогородке Озеры Гродненского района энергетики установили пять новых платформ. Конструкции появились на опорах линий электропередачи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Платформы для гнёзд аистов появились в Гродненском районе – их установили на линии электропередачи-1

Небезопасные гнезда сняли еще осенью. А весной, пока птицы не вернулись, на тех же местах устанавливают платформы для новых гнезд. Делают это не только для безопасности аистов. Специалисты отмечают, что контакты птиц с элементами линий электропередачи нередко становятся причиной коротких замыканий и приводит к отключению электричества.

Платформы для гнёзд аистов появились в Гродненском районе – их установили на линии электропередачи-4

Дмитрий Соломанин, начальник отдела распределительных сетей филиала «Гродненские электрические сети»:
Применение изолированных проводов, которые в последнее время стали массово использоваться у нас для строительства линий, не решает этот полностью вопрос, так как если гнездо находится несколько лет на одном и том же месте, изоляция тоже под действием выделений птиц разрушается. И это тоже может привести к отключению.

Платформы для гнёзд аистов появились в Гродненском районе – их установили на линии электропередачи-7

Виталий Бырда, начальник службы электрических сетей РУП «Гродноэнерго»:
По мере нарастания гнезда на опоре линии электропередачи оно становится небезопасным, высокогабаритным, тяжелым, его нужно обновлять. Снимается гнездо в период, установленный законодательством с 15 августа по 15 февраля.

Всего в Беларуси не менее 20 тысяч пар белого аиста. На опорах линий электропередачи находится более 40 % их гнезд.

Платформы для гнёзд аистов появились в Гродненском районе – их установили на линии электропередачи-10

Алла Евдакимова, жительница агрогородка Озеры:
Очень рада, что так случилось, что вернули его. Главное, чтобы они его построили, чтобы плодились птенцы. Аисты – это же наша белорусская птица.

Платформы для гнёзд аистов появились в Гродненском районе – их установили на линии электропередачи-13

Конструкция из металла весит примерно 50-60 килограммов. Она была разработана и утверждена в 2020 году. Подобные площадки для аистов устанавливают энергетики по всей стране. Только в Гродненской области за 3 года на опорах линий электропередачи появилось около 300 новых платформ.

# Охрана природы # общество

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