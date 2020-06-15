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В минских школах стартовал приём документов в первые классы. Все важные даты

15 июня 2020 18:19
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Новости Беларуси. В минских школах началась подача документов будущих учеников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Например, в Заводском районе в 32 учреждениях среднего образования планируют открыть 97 первых классов почти для 2600 детей.

В минских школах стартовал приём документов в первые классы. Все важные даты-1

Подать документы в столичные школы по месту проживания родители могут до 15 августа. Для этого нужно предоставить медицинскую справку и копию свидетельства о рождении ребенка.

А с 16 августа комиссия начнет принимать документы на оставшиеся свободные места в школах не по месту жительства. Написать заявление можно до 29 августа.

В минских школах стартовал приём документов в первые классы. Все важные даты-4

Екатерина Станилевич, начальник отдела управления по образованию Администрации Заводского района:
У нас налажена связь и очень хорошие отношения с поликлиниками района. Они всех деток этого возраста, которым должно 6 лет исполниться или уже исполнилось, контролируют. Они для родителей организовали немножко упрощенный доступ к получению этих медицинских справок. Они могут обратиться в саму поликлинику, где обслуживаются, и получить эту справку без личного присутствия ребенка, если они до этого в течение года проходили диспансеризацию хотя бы один раз.

В минских школах стартовал приём документов в первые классы. Все важные даты-7

Всего в новом учебном году столичные школы готовы принять более 24 тысяч первоклашек.

# Школы в Беларуси # общество # Екатерина Станилевич # Фотофакт

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