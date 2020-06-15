В минских школах стартовал приём документов в первые классы. Все важные даты

Екатерина Станилевич, начальник отдела управления по образованию Администрации Заводского района:

У нас налажена связь и очень хорошие отношения с поликлиниками района. Они всех деток этого возраста, которым должно 6 лет исполниться или уже исполнилось, контролируют. Они для родителей организовали немножко упрощенный доступ к получению этих медицинских справок. Они могут обратиться в саму поликлинику, где обслуживаются, и получить эту справку без личного присутствия ребенка, если они до этого в течение года проходили диспансеризацию хотя бы один раз.