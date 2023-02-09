В Минских школах проходит проект по модернизации меню. Чем теперь кормят учащихся?

Накормить школьника вкусно и своевременно – дать энергии растущему организму на освоение пласта знаний. Вопросом качественного меню в столице занялись на экспериментальном уровне: в школах № 52, 121 и 16-й гимназии проводят пилотный проект по модернизации меню.

Марина Дьякова, заместитель директора Государственного предприятия «КШП города Минска»:

Совершенствование организации в пилотном проекте предполагает смещение приема пищи. В пилотных школах дети обеспечиваются питанием спустя 3,5 часа после начала работы учреждения образования. Внедрены новые блюда. Перед внедрением блюд проведено анкетирование учащихся, изучены вкусовые предпочтения, проведены родительскими собрания. Родителям тоже были представлены на дегустацию новые блюда. В 16-й гимназии модернизация началась еще до столовой. Ежедневно с утра вывешивается блюдо дня – то, чем сегодня будут кормить учащихся. Следующий этап новшеств – само меню. В этот раз, например, юным гурманам впервые предложат попробовать курочку в приправах. А чтобы каждый получил свою порцию, в школе есть специальные сменные дежурные.

Ольга Молотовник, учащаяся ГУО «Гимназия № 16 г. Минска»:

Мы помогаем работникам нашей гимназии накрывать на столы, убирать. Помогаем разносить порции и дежурим.

Маргарита Широкая, учащаяся ГУО «Гимназия № 16 г. Минска»:

У нас сегодня вкусная сочная курочка с приправой. Вкусное картофельное пюре. И чай. Можно добавить лимон или сахар по желанию. Изменения в составе и ассортименте заметили многие. Увеличилось количество овощей, уменьшилось содержание сахара и жира. А сами порции стали больше для старшеклассников.

Сергей Шрубок, учащийся ГУО «Гимназия № 16 г. Минска»:

Изменили состав блюд. Стали давать что-то более вкусное. Закусок раньше таких не было. Бывало, что давали хот-дог, к нему можно было добавить морковку, огурцы.

Никита Паречин, учащийся ГУО «Гимназия № 16 г. Минска»:

Улучшение качества готовки. Также увеличение объема порций. Ну, когда готовят вкусно – значит, полезно будет. Цель всех изменений – разнообразить меню современными позициями, сохранив полезность ингредиентов. То есть, соблюдать уровень белков, жиров, углеводов, сахара, соли и микроэлементов. Одна из таких интересных новинок – аналог хот-дога.

Елена Иванчикова, заведующая производством Государственного предприятия «КШП города Минска»:

Из новых блюд у нас сегодня курочка пикантная. Затем у нас «Мастер вкуса» (блююдо новое наподобие хот-дога). Давали пельмени детям. Это просто какой-то шедевр. Дети каждый день спрашивают, когда будут пельмени. Кроме того, в столовой в тестовом режиме появились ножи. Если юные гурманы нуждаются в дополнительном приборе для мяса или рыбы, то его всегда можно найти на столе, как и сахар, палочки для чая. Новые возможности и разнообразие в столовой пришлись по вкусу школьникам.

Михаил Омельянов, учащийся ГУО «Гимназия № 16 г. Минска»:

Раньше все блюда были довольно однообразными. Каждый день каждой недели были одни и те же блюда. В целом, я считаю, в столовой прежней было мало разнообразия. В отличие от столовой теперешней. Каждый день повара удивляют нас чем-то новым и полезным. И вкусным. Кроме изменений в меню, в школах по-прежнему заботятся и о дополнительном питании. В буфетах в тестовом режиме продаются новые продукты с более полезными составами. Также школьники всегда могут приобрести выпечку, которую делают исключительно на масле, а не на маргарине. В общем, ассортимент в буфете широкий.