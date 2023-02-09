Прошли прения сторон по делу «Вясны». Какие сроки для обвиняемых запросила прокуратура?

Новости Беларуси. В Минске 9 февраля продолжился суд по делу аферистов и мошенников из так называемого правозащитного центра «Вясна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что участники преступной группировки отмывали деньги в Беларуси и за рубежом. Сегодня прошли прения сторон, зачитаны материалы обвинения. Прокуратура запросила следующие сроки для обвиняемых. Беляцкому – 12 лет, Стефановичу – 11, Соловьеву – 10 и Лабковичу – 9. У всех колония усиленного режима и штраф по 5 000 рублей компенсации в пользу государства.