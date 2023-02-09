Польские силовики вытеснили группу беженцев на территорию Беларуси

Новости Беларуси. Власти европейских стран продолжают жестокую политику в отношении беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ночь на 9 февраля польские военные вытеснили на территорию нашей страны очередную группу иностранных граждан.

Их привезли к заграждению на границе с Беларусью на служебном авто и насильно заставили перейти на сопредельную сторону через калитку для животных. После этого силовики уехали, оставив людей в опасном для жизни положении. Польские власти продолжают старательно игнорировать продолжающийся гуманитарный кризис, выдворяя беженцев со своей территории. При этом общественность пытаются убедить в том, что проблема решена. В действительности политика страны свелась к нарушениям законов: иностранцев лишают права на международную защиту и помощь в установленном в ЕС порядке, отмечают в Госпогранкомитете Беларуси.