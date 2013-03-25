В минские больницы в конце марта поступают пациенты с обморожением конечностей

Новости Беларуси. В Беларуси практически ликвидировали последствия «Хавера». Магистрали и национальный аэропорт работают в нормальном режиме, перебоев с электричеством нет. Такая же ситуация в Могилевской и Гомельской областях, где на выходных бушевали отголоски циклона, пришедшего из Украины. И если осадки в нашей стране прекратились, то низкие температуры сохраняются.

Жертв морозной погоды в стране сейчас больше, чем обычно в этот период года. Только в Минске в больницах с обморожениями различных частей тела находятся около двух десятков пациентов.

Михаил Галиновский, врач-комбустиолог Минской городской больницы скорой помощи:

В нашем отделении сейчас 16 человек с обморожением. Новеньких за последние сутки привезли 4 человека.

По информации синоптиков, тепло придёт в Беларусь с апрелем. 29 марта северный ветер поменяется на юго-западный, и уже в воскресенье днём будет до 6 тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.