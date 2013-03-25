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В минские больницы в конце марта поступают пациенты с обморожением конечностей

25 марта 2013 18:18
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Новости Беларуси. В Беларуси практически ликвидировали последствия «Хавера». Магистрали и национальный аэропорт работают в нормальном режиме, перебоев с электричеством нет. Такая же ситуация  в Могилевской и Гомельской областях, где на выходных бушевали отголоски циклона, пришедшего из Украины. И если осадки в нашей стране прекратились, то низкие температуры сохраняются. 

Жертв морозной погоды в стране сейчас больше, чем обычно в этот период года. Только в Минске в больницах с обморожениями различных частей тела находятся около двух десятков пациентов.

Михаил Галиновский, врач-комбустиолог Минской городской больницы скорой помощи:
В нашем отделении сейчас 16 человек с обморожением. Новеньких за последние сутки привезли 4 человека.

По информации  синоптиков, тепло придёт в Беларусь с апрелем. 29 марта северный ветер поменяется на юго-западный, и уже в воскресенье  днём будет до 6 тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Погода в Беларуси # Циклон «Хавер» в Беларуси

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