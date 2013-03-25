Минский колледж искусств: учебная программа и отзывы учащихся

Звуки музыки, доброжелательные улыбки - в атмосферу тепла и уюта погружаешься сразу, как только переступаешь порог Минского государственного колледжа искусств, в котором на протяжении 37 лет готовят будущих музыкантов, художников, танцоров, певцов.

Юрий Лейко, директор Минского государственного колледжа искусств:

Наши учащиеся востребованы. Буквально на днях было распределение. Оно подтвердило, что все наши ребята востребованы, их работа учреждениям культуры нужна, их ждут на местах. Мы сумели удовлетворить порядка 80% заявок наших отделов культуры.

В коридорах колледжа с 7 утра до 9 вечера не смолкают звуки музыки. Подготовка идет целый день. Утром занятия по общим дисциплинам, а после обеда индивидуальные и групповые, выяснила корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Валерия Короткая, учащаяся Минского государственного колледжа искусств:

Я встаю рано-рано. Еду в колледж. Беру классы. Утром у нас не протолкнуться - все хотят заниматься! Классов с фортепиано просто не хватает. Пианисты, не пианисты - все нарасхват! К 8.30 на вахте классов уже не остается.

Но такой сложный и напористый график только подзадоривает учащихся. Ведь душа поет всегда! Особое внимание здесь уделяется пению. Поступить в колледж можно даже без профессиональной музыкальной подготовки. За 3,5 года всему научат, все покажут и даже сделают из неопытного исполнителя настоящего профессионала.

Анастасия Цеховая, преподаватель хоровых дисциплин Минского государственного колледжа искусств:

У нас комплексное обучение, много предметов индивидуального цикла. Такие предметы, как дирижирование, постановка голоса, обучение игре на музыкальном инструменте (даже не на одном!) - фортепиано, баян, фольклорные музыкальные инструменты, аранжировка, расшифровка - это все у нас преподается индивидуально.

Занятия по хореографии сложны и интересны одновременно. Учащиеся тренируются с большим энтузиазмом, чтобы максимально проявить себя, ведь на концу будущее хореографа и танцора.

Мария Сивуда, учащаяся Минского государственного колледжа искусств:

С раннего возраста я хотела поступить именно в этот колледж. Именно в Минск. Сама я из Бреста. Мне очень нравится учиться в этом колледже, так как все занятия проходят очень насыщенно, преподаватели дают новый материал.

Юлия Годунова, преподаватель народного танца Минского государственного колледжа искусств:

Мы работаем над программным материалом. Вот на 2 курсе в 4 семестре у нас украинский и молдавский танец.

Без малого за 40 лет колледж подготовил около 5,5 тысяч клубных работников, руководителей танцевальных, драматических, оркестровых народных коллективов. Многие выпускники удостоены званий дипломантов и лауреатов международных и республиканских конкурсов. Особая гордость колледжа - доска почета.

Юрий Лейко, директор Минского государственного колледжа искусств:

К нам приходят неслучайные ребята. Их решение глубоко обдумано. Я думаю, что это наше будущее и мы будем гордиться ими через определенное время.

В стенах этого учебного заведения всегда царит радость и веселье. Здесь живет творчество и искусство. И студенты от этого просто в восторге!

Маргарита Горбачева, учащаяся Минского государственного колледжа искусств:

Я учусь здесь первый год. Мне очень нравится! Когда нас сюда принимали, сразу сказали, что мы попадаем в большую дружную семью. Так оно и есть - коллектив просто супер!