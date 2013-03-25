Погода в Беларуси: 31 марта днем ожидается до 6 тепла

Новости Беларуси. Как сообщили синоптики, тепло придет в Беларусь с апрелем. На этой неделе очень холодный антициклон еще задержится. Но с 29 марта в атмосфере произойдет перезагрузка, северный ветер поменяется на юго-западный. И уже в воскресенье ночью до минус 6, днем – 6 тепла.

В республику возвращаются перелетные птицы. Первые белые аисты вернулись на Брестщину. За ними черед скворцов, чибисов и жаворонков. Мартовские холода здоровью вернувшихся пернатых не угрожают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.