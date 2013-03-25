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Кольцо, подаренное Наполеоном Жозефине, продано за 730 тысяч евро

25 марта 2013 12:58
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Новости Франции. Продано за 730 тысяч евро. Кольцо, которое император Франции Наполеон Бонапарт подарил своей возлюбленной Жозефине в честь помолвки, было выставлено на торгах французского аукционного дома «Osena».

Золотое кольцо, украшенное сапфиром и бриллиантом массой в один карат, описывалось организаторами как «скромное» и оценивалось в 15 тысяч евро. Однако его историческая ценность вызывала большой интерес у коллекционеров, поэтому первая же ставка на торгах составила 50 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Аукционы

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