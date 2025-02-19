В «Минскэнерго» призвали отказаться от незаконного потребления электричества

Большую часть потерь электрической энергии составляет незаконное потребление. Филиал «Минские электрические сети» призывает не оставлять без присмотра включенные в сеть приборы и не допускать подключения электронагревателей мимо приборов учета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существующие способы потребления электроэнергии в обход счетчика достаточно быстро определяются специалистами при помощи поисковых алгоритмов и специальных приборов. Они позволяют точно определить исправность счетчика и корректность его работы. Любое нарушение не останется незамеченным.

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электрической энергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Недопустимо устраивать самовольные проводки и подключение приборов электронагрева мимо счетчиков электрической энергии. Безучетное потребление рано или поздно будет выявлено. Это наносит довольно большой ущерб энергосистеме нашей страны и чревато административными штрафами, наказанием таких злостных потребителей, вплоть до отключения от электрической сети. Призываем оплачивать электрическую энергию вовремя и не допускать самовольного безучетного подключения.