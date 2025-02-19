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В «Минскэнерго» призвали отказаться от незаконного потребления электричества

19 февраля 2025 06:12
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Большую часть потерь электрической энергии составляет незаконное потребление. Филиал «Минские электрические сети» призывает не оставлять без присмотра включенные в сеть приборы и не допускать подключения электронагревателей мимо приборов учета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Минскэнерго» призвали отказаться от незаконного потребления электричества-2

Существующие способы потребления электроэнергии в обход счетчика достаточно быстро определяются специалистами при помощи поисковых алгоритмов и специальных приборов. Они позволяют точно определить исправность счетчика и корректность его работы. Любое нарушение не останется незамеченным.

В «Минскэнерго» призвали отказаться от незаконного потребления электричества-4

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электрической энергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Недопустимо устраивать самовольные проводки и подключение приборов электронагрева мимо счетчиков электрической энергии. Безучетное потребление рано или поздно будет выявлено. Это наносит довольно большой ущерб энергосистеме нашей страны и чревато административными штрафами, наказанием таких злостных потребителей, вплоть до отключения от электрической сети. Призываем оплачивать электрическую энергию вовремя и не допускать самовольного безучетного подключения.

В «Минскэнерго» призвали отказаться от незаконного потребления электричества-6

«Минскэнерго» напоминает: сообщить о фактах самовольного потребления электроэнергии можно по короткому номеру 144. Эта информация поможет устранить нарушения и предотвратить их последствия.

*На правах рекламы.

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