Владимир Кухарев посетил Минский парниково-тепличный комбинат

В рамках реализации госпрограммы «Аграрный бизнес» была проведена масштабная модернизация производственных мощностей предприятия. Ранее здесь производили около 300 тонн огурцов в месяц. А обновление теплицы площадью 2 га позволит увеличить показатели до 600 тонн ежемесячно. Кроме того, был обновлен транспортный парк комбината. Поступили три новые машины, и в ближайшее время ожидается поставка еще шести единиц. Это позволит улучшить логистику и повысит эффективность работы предприятия.

Сергей Некрашевич, генеральный директор Минского парниково-тепличного комбината:

По поручению главы государства в соответствии с постановлением Совета министров по программе «Аграрный бизнес» мы одни из первых в Беларуси, которые провели модернизацию по увеличению объема производства огурца в межсезонный период. В этом году благодаря поддержке государства, указу Президента № 146 мы обновили свой транспортный парк и продолжаем обновлять.

Кроме того, накануне 8 Марта комбинат планирует выпустить более 210 тысяч тюльпанов различных сортов и расцветок. В этом году покупателям предложат уникальные новинки. Также в 2024 году на предприятии была проведена пересадка кустовых роз. На 20 сотках теплиц были заменены старые сорта на более современные гибриды.