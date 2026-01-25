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Новости по тегу #РУП «Минскэнерго»

От морозов до настоящей жары – рассказываем, как обстоят дела с температурой в домах белорусов
25 января 2026 17:40

От морозов до настоящей жары – рассказываем, как обстоят дела с температурой в домах белорусов

«Минскэнерго» напоминает об ответственности за самовольное потребление электроэнергии
09 декабря 2025 06:48

«Минскэнерго» напоминает об ответственности за самовольное потребление электроэнергии

В «Минскэнерго» призвали отказаться от незаконного потребления электроэнергии
29 октября 2025 06:44

В «Минскэнерго» призвали отказаться от незаконного потребления электроэнергии

Столбцовские энергетики усиливают мониторинг недобросовестного потребления электричества
31 марта 2025 10:54

Столбцовские энергетики усиливают мониторинг недобросовестного потребления электричества

В «Минскэнерго» призвали отказаться от незаконного потребления электричества
19 февраля 2025 06:12

В «Минскэнерго» призвали отказаться от незаконного потребления электричества

«Минскэнерго» выявило свыше 200 актов о самовольном, безучётном потреблении электричества
13 декабря 2024 07:39

«Минскэнерго» выявило свыше 200 актов о самовольном, безучётном потреблении электричества

Новую энергетическую подстанцию «Грушевская» открыли 20 декабря в Минске
20 декабря 2013 18:02

Новую энергетическую подстанцию «Грушевская» открыли 20 декабря в Минске

Около 100 абонентов в Минске перешли на дифференцированную оплату электроэнергии в зависимости от времени суток
18 февраля 2013 17:33

Около 100 абонентов в Минске перешли на дифференцированную оплату электроэнергии в зависимости от времени суток

Ученики минской школы № 89 во время занятий согреваются с помощью верхней одежды и обогревателей
25 января 2013 17:03

Ученики минской школы № 89 во время занятий согреваются с помощью верхней одежды и обогревателей

Минчане смогут рассчитываться за электроэнергию по разным тарифам в зависимости от времени суток
04 декабря 2012 17:31

Минчане смогут рассчитываться за электроэнергию по разным тарифам в зависимости от времени суток

17 сентября 2012 10:11

Подготовка к отопительному сезону в Минске на финише. Переложено около 30 км теплосетей