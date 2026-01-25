Новости по тегу #РУП «Минскэнерго»

Жалобы белорусов на этой неделе разделились на два полярных лагеря.
Для того чтобы выявить такие факты, на регулярной основе специализированной бригадой проводятся рейдовые мероприятия. В результате количество нарушений правил электроснабжения неуклонно снижается.
Несанкционированное подключение создает угрозу безопасности как для самих нарушителей, так и для окружающих.
Нарушителям не удастся избежать ответственности.
Существующие способы потребления электроэнергии в обход счетчика достаточно быстро определяются специалистами при помощи поисковых алгоритмов и специальных приборов.
Существующие способы потребления электроэнергии в обход счетчика достаточно быстро определяются специалистами при помощи поисковых алгоритмов и специальных приборов.
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