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В Могилёве спасатели контролируют обстановку на льду с помощью квадрокоптера

18 февраля 2025 18:10
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Погода наконец подарила белорусам настоящую зиму. Особенно от этого факта ликуют рыбаки. Лед не тронулся, а дал им возможность наконец выйти на замерзшие водоемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толщина льда в разных уголках страны составляет от 7 до 17 сантиметров. Но не везде она соответствует допустимой. Так, в Могилеве спасателям пришлось доставать из воды мужчину. Чтобы уберечь рыбаков от трагедии, сотрудники МЧС и ОСВОД усилили рейды. На профилактику безопасности работают квадрокоптеры.

В Могилёве спасатели контролируют обстановку на льду с помощью квадрокоптера-2

Многие рыбаки начало сезона назвали провальным. Температурные значения января оставили под сомнение прочность льда. Однако февральская стужа принесла надежду. Уже неделю Фатинский залив в Могилеве полон рыбаков. Выходные собрали аншлаг.

В Могилёве спасатели контролируют обстановку на льду с помощью квадрокоптера-4

В прошлом году уже 3 декабря был на льду, потому что лед был такой. А в этом году только второй раз вышел.

В Могилёве спасатели контролируют обстановку на льду с помощью квадрокоптера-6

Сегодня всех рыбаков роднит не только мечта о большом улове, но и спасательный жилет – обязательный аксессуар, диктуемый буквой закона. Лишь некоторые задаются вопросом: зачем в такие морозы? Но больше 80 % людей на льду дресс-код соблюдают.

В Могилёве спасатели контролируют обстановку на льду с помощью квадрокоптера-8

Инесса Елфимова, пресс-секретарь Могилевского областного управления МЧС:
Эффективность спасательного жилета подтверждена реальными жизненными ситуациями. 10 февраля на Фатинском заливе, который находится за моей спиной, под лед провалился рыбак. Он был в спасательном жилете. И вот эти несколько минут, пока к нему пришла помощь, позволили ему держаться на плаву и не утонуть.

Подробнее в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # Рыбалка в Беларуси

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