В Могилёве спасатели контролируют обстановку на льду с помощью квадрокоптера

Погода наконец подарила белорусам настоящую зиму. Особенно от этого факта ликуют рыбаки. Лед не тронулся, а дал им возможность наконец выйти на замерзшие водоемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толщина льда в разных уголках страны составляет от 7 до 17 сантиметров. Но не везде она соответствует допустимой. Так, в Могилеве спасателям пришлось доставать из воды мужчину. Чтобы уберечь рыбаков от трагедии, сотрудники МЧС и ОСВОД усилили рейды. На профилактику безопасности работают квадрокоптеры.