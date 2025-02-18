В Могилёве спасатели контролируют обстановку на льду с помощью квадрокоптера
Погода наконец подарила белорусам настоящую зиму. Особенно от этого факта ликуют рыбаки. Лед не тронулся, а дал им возможность наконец выйти на замерзшие водоемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Толщина льда в разных уголках страны составляет от 7 до 17 сантиметров. Но не везде она соответствует допустимой. Так, в Могилеве спасателям пришлось доставать из воды мужчину. Чтобы уберечь рыбаков от трагедии, сотрудники МЧС и ОСВОД усилили рейды. На профилактику безопасности работают квадрокоптеры.
Многие рыбаки начало сезона назвали провальным. Температурные значения января оставили под сомнение прочность льда. Однако февральская стужа принесла надежду. Уже неделю Фатинский залив в Могилеве полон рыбаков. Выходные собрали аншлаг.
В прошлом году уже 3 декабря был на льду, потому что лед был такой. А в этом году только второй раз вышел.
Сегодня всех рыбаков роднит не только мечта о большом улове, но и спасательный жилет – обязательный аксессуар, диктуемый буквой закона. Лишь некоторые задаются вопросом: зачем в такие морозы? Но больше 80 % людей на льду дресс-код соблюдают.
Инесса Елфимова, пресс-секретарь Могилевского областного управления МЧС:
Эффективность спасательного жилета подтверждена реальными жизненными ситуациями. 10 февраля на Фатинском заливе, который находится за моей спиной, под лед провалился рыбак. Он был в спасательном жилете. И вот эти несколько минут, пока к нему пришла помощь, позволили ему держаться на плаву и не утонуть.
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